專訪｜馬國明不介意台慶靠邊站：收工走咗冇人知幾開心

打工從來都是一門高深學問，太搏命同事排擠你，太hea老闆唔升你，在娛樂圈人事關係複雜，識做人比識做戲更為重要。

馬國明99年入行，在TVB做了24年，曾奪視帝，主演劇集收視理想，亦準備同女神湯洛雯結婚，絕對是人生勝利組之一。

每個人成功方法不同，馬明選擇的是佛系，尤其台慶大合照企位，他說：「我真係冇乜所謂，企一個最唔顯眼嘅位最好，越早走咗都冇人知。」記住馬國明做到佛系式打工而成功，不代表你可以，星期一記住準時返工，同老闆大聲講早晨！



馬國明最近作品《隱形戰隊》收視不錯，雖然他心態佛系但不代表工作不認真，他坦言自己很喜歡演戲。（梁碧玲攝)

「性格佛系」對c位無衝勁只想收工回家

馬國明入行24年，人生有一半時間貢獻於演藝，全因熱愛「演戲」，惟娛樂圈是一個大染缸，學懂「社交」極為重要，但馬國明偏偏背道而行，如此「被動」的性格，在娛樂圈會好蝕底，但他卻十分滿足：「我好鍾意呢個性格，因為喺呢個圈到反而煩少咗好多嘢，我少好多煩惱，我又唔會覺得少咗機會，我覺得幾好彩啊喺呢個圈，有次同黎耀祥拍嘢，佢話其實一個演員一生有一個角色，令到觀眾記得你，已經係好幸運嘅一件事，況且我都唔止一個角色，所以我都知足。」

馬國明「性格佛系」不愛搶風頭 對c位無衝勁只想收工回家（梁碧玲攝）

台慶大合照企位沒有指標性

他認為：「有時太積極可能行出嚟會好乞人憎，太強求有時會乞人憎，一強求好多嘢就會斤斤計較。」他用台慶企C位作比喻：「有啲同事好介意，譬如我們每一年影大合照企邊個位，其實我又真係冇乜所謂，我心諗企一個最唔顯眼嘅我最好，越早走咗都冇人知，收工走咗都冇人知幾開心，但有啲同事好介意，點解要介意呢？我覺得公司企位不能作準，唔應該比嗰個企位定咗你自己嘅價值，你知自己價值喺邊度，咁企後啲又有乜所謂呢？」

他認為：「有時太積極可能行出嚟會好乞人憎，太強求有時會乞人憎，一強求好多嘢就會斤斤計較。」（梁碧玲攝）

他坦言或多或少受到前輩Benz雄（許紹雄）影響，以前拍戲Benz雄曾分享他的一套個人h看法，令他記憶猶新：「某程度上呢個性格我都係我同Benz拍戲嘅時候，佢都係有少少灌輸左比我，佢話你做主角，一日做十幾廿個訪問，我拍完套戲拍拍「囉柚」走咗啦，我又唔使做訪問幾開心，做主角每次只可以拍一套，我做一個最強的綠葉，可能同時間拍四五套戲，收到嘅片酬可能差唔多，但佢又唔使做好多應酬嘅嘢，我又覺得幾啱喎，喺我角度，我就覺得你個死老鬼都幾識享受，好醒喎你睇得咁透！」

他坦言或多或少受到前輩Benz雄（許紹雄）影響，事關以前拍戲Benz雄曾分享他的一套個人睇法，令他記憶猶新。（梁碧玲攝）