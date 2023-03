42歲樂基兒(Gaile)2017年與食品大亨朱智豪(Ian)結婚,婚後育有兒子Hunter,曾於社交網曬出與老公和兒子的家庭照,十分溫馨。不過近日樂基兒傳出離婚消息,她早前於Instagram曬出一張親吻兒子的合照,發文提到:「Time is precious when you co-parent。(當你共同撫養(兒子)時時間是寶貴的)。」引人揣測是否暗示離婚。

樂基兒早前分享親吻兒子的合照,卻惹來離婚揣測。(樂基兒IG)

離婚消息傳出後,樂基兒並沒有因而低調,反而將該則帖文置頂,懶理外界目光。近日她又出席派對,慶祝好友餐廳開張,她穿上一身黑色緊身長裙,大曬纖腰,容光煥發,絲毫不受傳聞影響。

