楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得「第95屆奧斯卡金像獎」最佳女主角,成為首位華人影后。昨日(13日)頒獎典禮過後,楊紫瓊換上露肩晚裝出席慶功宴,令人驚喜的是前夫潘迪生女兒潘楚穎,與生母楊敏德專程遠赴美國祝賀楊紫瓊奪獎。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得「第95屆奧斯卡金像獎」最佳女主角,成為首位華人影后。(VCG)

潘楚穎專程飛到美國與楊紫瓊慶祝。(IG/@deedeepoon)

楊紫瓊於1984年投身香港演藝界,更因而認識到老闆潘迪生。直到1988年,Michelle與潘迪生結婚,並為婚姻決定息影,專心飾演妻子角色,不過這段婚姻只維持3年便離婚收場。而潘迪生有過三段婚姻,首任妻子楊敏德是上海紡織商人楊元龍的長女,為他誕下一名女兒潘楚穎。雖然其後潘迪生迎娶了楊紫瓊,但與楊敏德及潘楚穎關係良好,更將潘楚穎認作契女,或網民封為「最強後母」。

楊紫瓊與前夫潘迪生首任妻子的女兒關係超好,更將對方認作契女。(IG/@deedeepoon)

潘楚穎與楊紫瓊關係融洽。(IG/@deedeepoon)

前夫首任妻子楊敏德(右二)都有與楊紫瓊慶祝奪獎。(IG/@deedeepoon)

潘楚穎今早(14日)在Instagram上載了與契媽楊紫瓊在慶功宴上的合照,在另一照片亦看到媽媽楊敏德的蹤影,現場更有楊紫瓊的法國富商男友尚陶德(Jean Todt)及友人,而枱上亦擺放了楊紫瓊奪得的獎項,場面相當溫馨。