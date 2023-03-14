愛回家｜「賈名媛」邱芷微首次打擂台嗌緊張：終於感受到有幾刺激

在無線劇「愛回家之開心速遞」飾演賈名媛的邱芷微Chelffy 於日前(14/3)劇中與飾演Lisa 的姜麗文Lesley 為愛決戰擂台的演出令網民大叫精彩，並大讚兩人有潛質做打女，其中更有網民表示最期待劇情將來加插大小姐與賈名媛上擂台對打場面。

賈名媛的邱芷微Chelffy 於日前劇中與飾演Lisa 的姜麗文Lesley 為愛決戰擂台。

談到今次首次拍攝動作戲趣事，Chelffy 表示首先特別要多謝網民支持：「因為之前我同姜麗文未有正式針鋒相對的劇情時，我們曾經在Facebook上載了一張合照，結果吸引了接近千名網民點讚及留言表示最想睇我們真正開火。結果估唔到編劇真係寫我哋兩個堅上擂台對打，真係俾網民夢想成真！因此都要多謝TVB有留意民意，並給予我寶貴的機會接受新挑戰。不過真係估唔到觀眾會鍾意睇女人打交。」

睇到好緊張。

Chelffy笑言沒有想過演高貴貪靚的賈名媛都可以變成「打女」，更透露拍攝前緊張到失眠：「當我被通知需要上擂台拍打戲時，我真係感到意外又興奮。始終都係第一次接觸動作戲，我當然擔心拍攝時會唔識用力打親對方，加上之前關節病問題唔可以做劇烈運動而放下了打拳運動兩年，但幸好這半年開始病情穩定可以應付。所以在拍攝前都特別找功夫教練男友Wilson 同我訓練基本對打及反應練習等，希望拍攝時自己唔好一嚿飯咁唔知做乜或者俾人打親。另外都要多謝現場專業動作指導教導，令到整個動作拍攝非常順利。」Chelffy 亦透露男友Wilson 今次亦有在劇中客串，令兩人首次同框演出。

好有型。

問到之後會否轉型做打女，Chelffy 表示對動作戲一直沒有抗拒：「作為演員，我都希望可以突破自己唔同嘅可能性，帶給觀眾不同的新鮮感。平時與男朋友閒時亦會研究武打功夫、看動作片及睇拳賽；加上我們的戲劇學校教授功夫戲劇為主，所以我唔會抗拒武打戲份，如果角色及劇情需要我都一定會嘗試去演。以前我學打拳都係貪玩，學咗先無壞的心態，但今次拍攝竟然可以攞返出嚟用，加上亦好開心見到網民讚賞在踢腳方面有功架，令我之後會更加有信心繼續鍛鍊，期望下次演出再有進步。」