MIRROR國泰歌單冇Ian等成員粉絲怒斥玩分化　AK：放心，好快會有

國泰航空宣布由三月起，將在機上娛樂系統挑選播放多個MIRROR演出的綜藝節目、劇集、電影以及音樂歌單，好讓鏡粉們於高空上亦有12子的相伴。但有粉絲發現國泰安排的MIRROR歌單中，除4首團歌外，其餘的都是姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）的作品，完全不見陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）及王智德（Alton）的個人歌曲，不少粉絲坦言非常失望更直斥MakerVille玩分化。



MIRROR的歌單一共有23首歌，除4首團歌外，其餘19首都是姜濤、Anson Lo、Jer及Edan的作品。（IG圖片）

MIRROR今日（15/3）現身香港國際影視展（FILMART）宣傳新戲《12怪盜》時亦有回應事件，Lokman指：「歌畀晒佢哋，但佢哋有佢哋工作要做，好難一次過擺晒上去，逐Part逐Part上，釣魚咁呀嘛。」他續指是會有齊成員的歌曲：「畀少少耐性，搭多幾次就有得聽啦。」提到粉絲有疑問歌單中「點解冇Ian、冇AK」，AK表示：「放心，好快就會有，國泰有佢哋嘅先後次序，有佢哋嘅Issue要處理，大家等下放心，Enjoy your trip。」

MIRROR國泰歌單冇Ian、AK、Jeremy 粉絲直斥MakerVille玩分化

MIRROR現身FILMART宣傳新戲《12怪盜》。（陳順禎攝）

Lokman叫大家放心，表示是會有齊成員的歌曲。（陳順禎攝）