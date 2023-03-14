MIRROR國泰歌單冇Ian、AK、Jeremy　粉絲直斥MakerVille玩分化

國泰航空宣布由三月起，將在機上娛樂系統挑選播放多個MIRROR演出的綜藝節目、劇集、電影以及音樂歌單，好讓鏡粉們於高空上亦有12子的相伴。本來是開心的消息，但有粉絲發現國泰安排的MIRROR歌單，有成員單曲分配嚴重不均的問題，坦言非常失望更直斥MakerVille玩分化。



國泰航空宣布3月起，將在機上的娛樂系統挑選播放多個MIRROR演出的綜藝節目、劇集、電影及音樂歌單。（IG圖片）

MIRROR的歌單一共有23首歌，除4首團歌外，其餘19首都是姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）的作品。姜濤、Anson Lo和Edan各佔3首個人單曲、阿Jer佔最多有7首。還有3首合唱歌，分別是姜濤與Anson Lo的《愛不作聲》、與肥仔合唱的《特務肥姜2.0》，還有Anson Lo和Edan合唱的《突如其來的心跳感覺》。

MIRROR的歌單一共有23首歌，除4首團歌外，其餘19首都是姜濤、Anson Lo、Jer及Edan的作品。（IG圖片）

部份歌曲的英文名用了普通話拼音，粉絲們亦希望公司能正視歌曲英文名的問題。（IG圖片）

23首歌曲中卻完全不見陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）及王智德（Alton）的個人作品，不少粉絲大感失望並質疑揀歌準則：「公司覺得佢哋啲歌唔夠hit？大家都係用心做音樂，點解連一個promotion嘅機會都冇？」亦有人指出可能另外數位鏡仔不獲公司重視，因此只交出「愛將」的曲目予航空公司，直斥MakerVille玩分化：「永遠搞分化都係由公司開始，究竟想點」、「其他solo仔都值得一點尊重，咩人先係真正想捧嘅目標都好，都唔使做到一席位都唔留畀其他仔掛」。另外部份歌曲的英文名用了普通話拼音，粉絲們亦希望公司能正視這個問題。

粉絲直斥MakerVille玩分化。（IG截圖）

23首歌曲中卻完全不見Ian和AK的Solo歌。（資料圖片）

歌單中亦沒有Jeremy的Solo歌。（IG圖片）

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