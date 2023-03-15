吳業坤與日藉太太愛子今補辦婚宴　有求必應在鏡頭前錫錫閃到爆

吳業坤（坤哥）與日本女藝人濱口愛子（Aiki）去年5月突然宣佈婚訊，今日（15日）兩入於尖沙咀麗晶酒店補擺喜酒，第一次見傳媒的愛子翹實老公坤哥出場，期間不斷向鏡頭揮手，又以英文「Thank You」感謝大家的祝福，兩人又有求必應在鏡頭前錫錫，表示相當大方。

坤哥和愛子今日補擺喜酒。（趙允琳攝）

坤哥種透露今次婚禮以中式為主，兩人分別穿上裙褂和中式禮服，又有向父母斟茶，最沒想到的是媽媽原來如此感性：「佢嗰一刻都好感動，有喊到，我自己都眼濕濕！」他又透露外父外母今次第一次來香港，昨晚凌晨才抵達，非常頻撲。

兩人大方在傳媒前錫面，不過因為太怕醜婉拒嘴對嘴。（趙允琳攝）

他透露在婚宴上獻唱了一首太太偶像秦基博的日文歌《愛》，並自爆原來已經練習了幾年：「啱啱認識佢嘅時候，佢都好想我唱佢偶像嘅歌畀佢聽，我一直又好似忘記咗咁，其實都練咗幾年，但一直唔知幾時用，唔通食食嚇飯唱畀佢聽咩！今日就覺得係個好時機。」

坤哥好怕醜 。

至於有沒有造人計劃，坤哥笑言婚宴有邀請一位大妗姐，不斷聽到很多連生貴子的說話，不過他本人就覺得暫時事業為重：「起碼三年後啦，其實太太屋企人都已經有抱孫㗎喇，所以都可能會心急少少，我相信我媽咪都有少少心急嘅，但我覺得而家係搏殺嘅時期，希望可以搏殺完之後先再諗呢樣嘢。」坤哥透露後日就要投入新劇《新聞女王》劇組開始拍攝，因此兩人未有計劃要度蜜月：「冇乜所謂啦，報唔報蜜月，因為對佢嚟講香港都係一個旅行嘅地方。」

來賓約有100人，其中包括胡鴻鈞、謝東閔、陳山聰、薜家燕、陳敏之、譚俊彥及鄭俊弘等圈中好友。（趙允琳攝）