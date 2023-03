Avril Lavigne領獎遭裸女衝上台踩場　爆粗打對方胸部：fxxk off

Avril Lavigne受邀出席2023朱諾獎(Juno Awards),當她在台上講話時,突然一名女子上半身全裸衝上台,保鑣勸阻無效,Avril Lavigne則對女子直說:「Get the fxxk off」,要她下台。



綜合《CNN》、《Variety》等多家外媒報導,以及現場畫面影片在網上瘋傳,一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在Avril Lavigne介紹饒舌歌手AP Dhillon的時突然裸上身衝上台,並在台上四處走動,還在Avril Lavigne身邊晃來晃去,女子身上寫著「Save the Green Belt」(拯救綠地)等字眼,疑為環保主義者。

Avril Lavigne一開始並未理會,專注於介紹,但似乎保鑣勸說女子下台無效,Avril Lavigne後來直接面對女子說道:「Get the fxxk off!Get the fxxk off bixxh!」,並在揮手要她下台時疑似拍打該女子胸部。

