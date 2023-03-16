Avril Lavigne領獎遭裸女衝上台踩場　爆粗打對方胸部：fxxk off

撰文：聯合新聞網
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Avril Lavigne受邀出席2023朱諾獎（Juno Awards），當她在台上講話時，突然一名女子上半身全裸衝上台，保鑣勸阻無效，Avril Lavigne則對女子直說：「Get the fxxk off」，要她下台。

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綜合《CNN》、《Variety》等多家外媒報導，以及現場畫面影片在網上瘋傳，一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在Avril Lavigne介紹饒舌歌手AP Dhillon的時突然裸上身衝上台，並在台上四處走動，還在Avril Lavigne身邊晃來晃去，女子身上寫著「Save the Green Belt」（拯救綠地）等字眼，疑為環保主義者。

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Avril Lavigne一開始並未理會，專注於介紹，但似乎保鑣勸說女子下台無效，Avril Lavigne後來直接面對女子說道：「Get the fxxk off！Get the fxxk off bixxh！」，並在揮手要她下台時疑似拍打該女子胸部。

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