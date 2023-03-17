千億女友郭嘉文傳分手後顏值持續升級　新髮型秒變韓妹靚到唔認得

2015年港姐季軍，現年30歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是2021年7月卻傳出兩人分手的消息。Karmen至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，甚少更新IG分享近況。



昨日（16日）Karmen難得於IG story分享她的最新近況，片中的她正身處髮型屋整頭髮，同行還有她的好閨密林凱恩 (Bonnie)。Bonnie用手機幫她拍下轉新髮型的過程，Karmen就是轉載她拍的片。Bonnie寫道：「Karmen新造型，氣質小女人，春天的感覺」，Karmen則加了Hashtag 「#當一天的小公主」。

鏡頭一轉，是Karmen自拍了她整好頭的靚樣，見她容光煥發，全程甜笑，樣貌更是愈來愈標緻靚女。她表示自己今次整了韓式蛋捲波浪髮型，相中的她散發出陣陣輕熟女人味，不少網民都大讚她好靚，又指她的顏值更勝當年贏得港姐季軍時，甚至有網民表示：「靚到就嚟唔認得。」

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