細細粒陳嘉佳公開新西蘭逾十萬呎別墅　設戶外大花園：我就是富婆

陳嘉佳（細細粒）近年轉型做吃播KOL，本月初她更啟程飛到新西蘭，在當地逗留至今近半個月。細細粒連日來拍了不少短片分享當地的生活，日前她就去到基督城，除了大方承認隱形富婆的身份之外，還公開1萬平方米（約107,639平方呎）的獨棟花園別墅：「這是Vivian在基督城的家，來看一下，這裏大概一萬平左右。」



細細粒自認隱形富婆，更帶大家參觀在新西蘭基督城的獨棟花園別墅。（影片截圖）

片中所見，打扮樸素的細細粒素顏出鏡，孭着黑色Chanel手袋，帶大家參觀大屋。大屋採用複式設計，底層設有兩個客廳、桌球台、客房、開放式廚房等，空間極大，而上層就是主人房及另外三間客房，每間房都以歐式簡約風佈置，盡顯格調，感覺舒適。別墅更有一個戶外大花園，閒時可相約好友在花園內BBQ，到處都種滿花花草草，空間極闊落，環境亦十分宜人。

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細細粒亦忍不住大讚：「是不是很美？是不是很漂亮？喜歡不？我就是一個富婆啊！Vivian的全世界的其中一個家給你介紹好了！」網民紛紛留言感嘆細細粒好富貴，坐擁逾十萬呎別墅，果然是圈中富婆！近年集中火力直播帶貨的細細粒，憑藉出色的口才將直播事業搞得有聲有色，更賺到盆滿缽滿，雖然她長期不在香港，但據知她仍每月豪使逾十萬租住淺水灣海景豪宅，去年在廣州開了海味舖榮升老闆娘的細細粒，早前去日本旅行時更拎住HERMÈS Birkin手袋周圍走，貴氣十足。