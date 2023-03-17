王浩信宣傳《廉政狙擊》圓臉被笑水泡餅　粉絲怪胡定欣亂放相

無綫熱播的劇集《廉政狙擊》，叫好叫座，最重要是早已返回內地發展的港星，包括吳卓羲、黃宗澤、王浩信等，再次聚首一堂，還有視后胡定欣擔當女主角，齋睇演員陣容已經是信心保證。近日黃宗澤、王浩信、胡定欣等，拉大隊上了鄭裕玲Do姐的電台節目《口水多過浪花》，為劇集宣傳，之後胡定欣還Po出了四人的合照，但定欣卻因而被王浩信粉絲怪責，下文為大家揭曉。

之前王浩信返港宣傳，還是臉尖尖好靚仔。（微博圖片）

王浩信高大靚仔，近年成為無綫力捧小生，更返回內地掘金，去年拍攝劇集《家有姐妹》，而劇集播出後，他就被指眼袋魚尾紋盡露，老態畢現，粉絲也很擔心他的身體狀況。近日王浩信、黃宗澤、胡定欣，一起上了Do姐的電台節目《口水多過浪花》，為劇集《廉政狙擊》宣傳，之後胡定欣還在IG分享了大合照，胡定欣依舊靚女，但穿上灰白色鬆身衫的王浩信，卻是面圓圓，顯得甚為浮腫，跟以往靚仔樣判若兩人，而網民留言「王浩信個樣發生咩事，好似水泡餅」、「信號王個面好圓」，更有粉絲責怪胡定欣「點解可以影到王浩信咁醜樣，可唔可以顧及下其他人個樣先至Post」。王浩信跟定欣老友鬼鬼，當然不會怪她亂放相，反而是痛定思痛，馬上搵健身教練操肌，相信很快可以回復最佳狀態。

王浩信上Do姐電台節目，被指肥到似波。（胡定欣IG）