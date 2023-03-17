倪晨曦去旅行大細超淨係帶大仔　大讚好友支嚳儀做生意好落力

藝人倪晨曦（Elva）昨晚（16日）出席品牌活動，剛剛從時裝周回來的她表示很興奮，因為自己已經3年沒有出國。Elva在活動後接受《香港01》訪問：「近年都以家庭為主啦，生B、湊仔啦，所以呢個Trip我由兩三個月前開始Plan，同屋企人申請，因為我真係好想去Fashion week。」

倪晨曦（Elva）剛剛從時裝周回來。(胡凱欣攝)

Elva表示媽媽在她離開香港前一星期已經開始幫忙照顧小朋友，她才可以放心出Trip，至於被問到當地的Fashion week與疫情前的分別，她則說：「我覺得佢哋真係返咗去以前，因為今年周圍都開返，去嘅人都多咗好多，我去到見咗好多唔同國家嘅藝人，見到咁多巨星，場面好墟冚。」Elva覺得可以去Fashion week已經感到很開心。

Elva表示放心出trip係因為有媽媽幫忙照顧小朋友。(胡凱欣攝)

Elva一說到出國就十分興奮，說到之後會帶大仔（Virgil）一同出國遊玩：「可能淨係帶Virgil，因為Virgil已經兩歲，好多嘢已經識得講，就算有唔舒服或者唔鍾意都可以自己表達畀我聽。但要帶佢去歐洲就唔夠膽，因為始終有時差啦，同埋搭飛機條路太長啦，成十個鐘，真係搞唔掂。」但Elva就表示會帶Virgil到比較近的地方玩，例如：東南亞或日韓台等機程比較短的地方。被問到沒有細仔（Evren）份時，她則笑著說：「Evren太細，我都有問過我家庭醫生，佢就話bb嚟緊先4個月，啲預防針都未打晒，最好就過咗半歲先去。」

Elva一說到出國就十分興奮，說到之後會帶大仔（Virgil）一同出國遊玩。(胡凱欣攝)

另外Elva被問到是否與《中年好聲音》的支嚳儀十分老友時，她回應很早之前已經跟支嚳儀認識：「唔係話成日都見，但都有保持聯絡，呢排係因為我哋有共同朋友結婚，所以見多咗。」而有關支嚳儀是否真的財力雄厚時，她就大讚好姊妹：「佢係一個好努力工作嘅女仔嚟，佢而家自己做一個烘焙嘅生意啦，所有嘢都係自己落手落腳去做，佢啱啱開始嗰陣，連拍片同剪片都係一個人做晒，無論佢屋企有冇Support佢啦，佢真係由上至下每一個細節都係自己睇。」