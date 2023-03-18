91歲周驄與張國強羅蘭聚會精神奕奕　為照顧病妻減少幕前演出

現年91歲的資深綠葉演員周驄入行逾60年，曾演過無數經典角色，晚年更有TVB「御用爺爺」之稱，但近年他已減少幕前演出，並在2020年3月離開無綫並退休。日前張國強相約羅蘭同周驄飲茶，他在微博上載了幾張聚會照，並寫道：「美好的午後，分享快樂的成員又增加了：周驄叔、羅蘭姐與司機張KK～還有人要來嗎？」相中所見，91歲的周驄叔與88歲的羅蘭姐都面色紅潤，精神奕奕！



精神奕奕！（微博@張國強kk）

周驄多年來參演過不少劇集，雖然大部分都是飾演綠葉角色，但仍憑精湛演技令人印象深刻。不過自從2016年台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」後，周驄已甚少在幕前演出，他曾透露是為了照顧患病妻子，所以推掉了不少幕前工作。周驄與太太結婚61年，育有4名子女，太太早年飽受坐骨神經痛困擾，後來更不幸患癌，周驄曾透露淡出幕前只為專心照顧患癌病妻，雖然太太最後不敵病魔逝世，但他就慶幸能陪伴太太度過最後時光。

周驄在2016年台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」。（視覺中國）

周驄前年在接受「賽馬會安寧頌」訪問時曾談及對生死的看法。（影片截圖）

周驄前年在接受「賽馬會安寧頌」訪問時曾談及對生死的看法：「我拍戲拍了60年，好像已死過好多次。死亡是最公平的，無論你是富有或貧窮，聰明或笨伯，人人都要面對，你不去說死亡，不等於它不會降臨。」亦有提到太太生前的最後心願：「醫生建議不如化療，她想到化療會脫髮，自己變成禿頭女子好難看。因此她囑咐我們，不要把她插滿喉管和呼吸機，我們家人都同意她的意見，慶幸太太及時講心願，讓我們依足她心願送完人生最後一程。」最後周驄亦毫不忌諱表示人終歸要離世：「如果走得舒服，人人都想，若臨終前要好多麻煩，想起都怕，最重要適當時講出心願，後人依足心願，便死而無憾。」以豁達的態度面對死亡。