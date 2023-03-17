馬天佑爆吳千語私下真面目　大講第一印象：覺得佢真係勁串

現年34歲的馬天佑（Mayao），是位形象破格的專業時裝指導，最近他在自己的YouTube節目「MUSE TV」公開家中的內部結構，當中Mayao邀請好友吳千語（Karena）化身他的室內設計師及靈感大師，並以嘉賓身份一同開箱。

Mayao邀請好友吳千語一同開箱（YouTube/@MUSE TV）

Mayao表示這次住所的裝修Karena提供了不少資料，當中見到客廳的設計採用有一個非常大的書架，而Karena表示Mayao透過平時的服裝搭配，就可以知道他非常適合充滿生命力、有色彩的事物，因此就為好友挑選了這一種風格。雖然看起來非常專業，但Mayao就搞笑說道：「當時我哋係台灣，跟住佢就係電話㩒㩒㩒，㩒咗幾張相，『畀你揀，咁啊，咁啊，定咁啊？』勁快，就變成宜家咁樣。」Karena補充說道：「真係三秒做好決定！」

馬天佑家中的裝修。（YouTube/@MUSE TV）

吳千語有份參與設計。（YouTube/@MUSE TV）

在影片中，見到Mayao的客廳相當闊落，由多塊落地玻璃組成的窗台，家中採光度十足，中間放置一張大梳化及餐桌，線條簡單利落，旁邊更放了不少盆栽，看起來非常溫馨。之後二人向大家分享如何認識對方，Mayao表示第一次見吳千語時，她只有十多歲：「嗰陣時覺得佢真係勁串，同埋細個講嘢含糊不清。」而Karena就解釋表示：「因為細個冇乜表情。」

馬天佑大講對吳千語的第一印象（YouTube/@MUSE TV）

他當時覺得吳千語好串。（YouTube/@MUSE TV）

雖然Mayao對於吳千語的初印象不太好，但是現時卻是他的NO.1，馬天佑說道：「我覺得最有義氣排行榜佢係NO.1嘅，（我係）無論發生咩事都係第一個諗起你嘅人。」而Mayao在Karena心中有一定地位，甚至坦言無論對方想什麼，自己都一清二楚。

不過現時就已經改觀。（YouTube/@MUSE TV）

大讚吳千語好有義氣。（YouTube/@MUSE TV）