吳千語疑獲百億富三代男友求婚成功　一個小動作惹網民揣測已訂婚

現年29歲的吳千語 (Karena) 與「百億富三代」男友施伯雄拍拖4年，近年愈愛愈高調，早前吳千語與好友周揚青一起為時尚網站拍片時，周揚青突然大爆吳千語已婚，掀起網民熱議。雖然吳千語事後澄清只是烏龍一場：「還沒呢！有好消息會和大家分享的拉！ 」但不少粉絲都十分期待他們早日拉埋天窗。前日 (17日) Karena於社交網分享了一段短片，就疑似洩露了自己已被男友求婚。

吳千語去年9月首在視頻中公開與施伯雄合照。（視頻截圖）

吳千語於她最新post的短片分享了她在成都的生活日常，她寫道：「成都不能再呆了，再吃下去衣服穿不下了」。她在片中記錄了自己在當地吃過的部分美食，一落去便衝去吃路邊燒烤，大嘆平民美食，相當貼地。她又買了很多外賣返酒店品嚐，邊吃邊像吃播一樣自拍食相。其中當她吃甜水麵時，就把右手無名指上的巨型鑽戒轉了向掌心方向，似是刻意把它遮藏起來。

Karena此舉即成為了全片的亮點，引起了網民熱議的討論。網民的焦點都落在她這隻巨型鑽戒之上，有網民留言表示：「她把很大的戒指轉過去了」、「肯定是求婚了的，祝福吧」、「這是在暗示嗎？」、「感覺和林峯老婆故意曬大鑽戒是不一樣，千語低調多了」、「這個舉動好加分」等等，網民都紛紛猜測她一定是被施伯雄求婚成功了，認為兩人已經訂婚，甚至有網民指兩人其實已結婚。

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