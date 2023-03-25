專訪｜由獨立音樂人到華納歌手　Lewsz孖張蔓姿開騷盼走得更遠

Lewsz與張蔓姿下月舉行《I CAN GET WHAT I WANT LIVE》，嘉賓除有洪嘉豪之外，Lewsz亦請來胞兄Tiab，而張蔓姿就邀請了TomFatKi。（劉智源攝）

華納去年底為旗下8位新生代歌手推出Future is Now企劃，而喺2/8當中嘅Lewsz以及張蔓姿（Gigi），繼《Love Lost》後，下月將會一齊開騷。由獨立歌手變為華納旗下，Lewsz希望透過今次的機會，讓樂迷感受他的改變，而Gigi就更為簡潔:「真誠」。雖然已非首次踏足麥花臣，但話晒都係以個人名義開騷，但二人心情各有不同，Lewsz:「其實冇嘢需要緊張，因為台下嘅人係鍾意你而買飛入場，向而之前去做Tyson嘉賓時會仲緊張。對於我嚟講，興奮多於緊張。之前都試過唱更大嘅場地，我覺得人數唔係重點而係心態。」

張蔓姿在《傷愛學會》時已經找來仍是獨立音樂人Lewsz及哥哥Tiab合作。（劉智源攝）

張蔓姿去年剛奪新人金獎，公司隨即為她安排開騷，是否可當作另一場的考驗呢？Gigi表示無論做音樂或者開演唱會，都只想讓大家感受自己，從未想過「成績表」，但確實感謝公司給予的機會，希望不會辜負對自己以及 Lewsz有期望的朋友。「我本身冇諗所謂嘅新人光環，呢件事就好似中六合彩咁，唔係諗就會有，都幾講天時地理人和，如果每一步都去諗向上行定原地踏步，焦點就會變成你發展成點而非音樂事業。」

Lews在獨立音樂人時期的作品，在YT上均有不錯的點擊：「有首歌上架一年已有 100萬 ，當時係『原來寫歌有人聽 感覺係幾正 』有試過諗我做呢啲歌人哋好似會鍾意啲 ，但後來都係算， 想自己玩得開心啲 。」（劉智源攝）

受哥哥Tiab的影響，Lewsz中六畢業後決定投身音樂，為令自己的音樂之路走得更長遠，去年加盟華納。「做咗indie3、 4年 ，明白如果要行得更遠，就要有更大嘅團隊幫助，同埋都覺得自己嘅能力已經ready，所以對呢個演唱會對我嚟講有少少發布會。以前做騷，入場嘅都係鍾意我嘅聽眾，而家入場嘅可能未必好鍾意我，咁我就係要諗辦法令大家感興趣，或想了解件事。」Lewsz說以前只會留在家中或Studio做歌，直到簽約公司後，才發現音樂原來可以與更多人碰撞。為了音樂會，二人除了《I CAN GET WHAT I WANT》之外，亦準備推出《Everything will be alright》，兩首歌名都有著連接，Lewsz說自己比較屬於everything will be alright，以前唔開心會飲酒，如今會選擇瞓一覺再算，而張蔓姿認為人生道路上可以同時擁有以上心態：「要相信自己可以得到想要嘅嘢，但我唔會過份執著，去到某一個位就會有『要諗到幾時？』然後就轉返出嚟。」

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髮型：Zivyeunghair（Gigi)、nicki ting（Lewsz)

化妝：Chi Chi Li（Gigi)、CarmenC makeup（Lewsz)