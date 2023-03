專訪｜由獨立音樂人到華納歌手　Lewsz孖張蔓姿開騷盼走得更遠

Lewsz與張蔓姿下月舉行《I CAN GET WHAT I WANT LIVE》,嘉賓除有洪嘉豪之外,Lewsz亦請來胞兄Tiab,而張蔓姿就邀請了TomFatKi。(劉智源攝)

華納去年底為旗下8位新生代歌手推出Future is Now企劃,而喺2/8當中嘅Lewsz以及張蔓姿(Gigi),繼《Love Lost》後,下月將會一齊開騷。由獨立歌手變為華納旗下,Lewsz希望透過今次的機會,讓樂迷感受他的改變,而Gigi就更為簡潔:「真誠」。雖然已非首次踏足麥花臣,但話晒都係以個人名義開騷,但二人心情各有不同,Lewsz:「其實冇嘢需要緊張,因為台下嘅人係鍾意你而買飛入場,向而之前去做Tyson嘉賓時會仲緊張。對於我嚟講,興奮多於緊張。之前都試過唱更大嘅場地,我覺得人數唔係重點而係心態。」

張蔓姿在《傷愛學會》時已經找來仍是獨立音樂人Lewsz及哥哥Tiab合作。(劉智源攝)

張蔓姿去年剛奪新人金獎,公司隨即為她安排開騷,是否可當作另一場的考驗呢?Gigi表示無論做音樂或者開演唱會,都只想讓大家感受自己,從未想過「成績表」,但確實感謝公司給予的機會,希望不會辜負對自己以及 Lewsz有期望的朋友。「我本身冇諗所謂嘅新人光環,呢件事就好似中六合彩咁,唔係諗就會有,都幾講天時地理人和,如果每一步都去諗向上行定原地踏步,焦點就會變成你發展成點而非音樂事業。」

Lews在獨立音樂人時期的作品,在YT上均有不錯的點擊:「有首歌上架一年已有 100萬 ,當時係『原來寫歌有人聽 感覺係幾正 』有試過諗我做呢啲歌人哋好似會鍾意啲 ,但後來都係算, 想自己玩得開心啲 。」(劉智源攝)

受哥哥Tiab的影響,Lewsz中六畢業後決定投身音樂,為令自己的音樂之路走得更長遠,去年加盟華納。「做咗indie3、 4年 ,明白如果要行得更遠,就要有更大嘅團隊幫助,同埋都覺得自己嘅能力已經ready,所以對呢個演唱會對我嚟講有少少發布會。以前做騷,入場嘅都係鍾意我嘅聽眾,而家入場嘅可能未必好鍾意我,咁我就係要諗辦法令大家感興趣,或想了解件事。」Lewsz說以前只會留在家中或Studio做歌,直到簽約公司後,才發現音樂原來可以與更多人碰撞。為了音樂會,二人除了《I CAN GET WHAT I WANT》之外,亦準備推出《Everything will be alright》,兩首歌名都有著連接,Lewsz說自己比較屬於everything will be alright,以前唔開心會飲酒,如今會選擇瞓一覺再算,而張蔓姿認為人生道路上可以同時擁有以上心態:「要相信自己可以得到想要嘅嘢,但我唔會過份執著,去到某一個位就會有『要諗到幾時?』然後就轉返出嚟。」

+ 8

髮型:Zivyeunghair(Gigi)、nicki ting(Lewsz)

化妝:Chi Chi Li(Gigi)、CarmenC makeup(Lewsz)