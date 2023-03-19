林敏驄演唱會｜爆肚金句合集　仲想叫埋家燕姐上台跳脫衣舞

「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之 PART 2更精采」昨晚（18/03）舉行頭場！這位屹立樂壇將近42年的重要人物開演唱會，大家入場睇騷當然不止想聽歌，也是為了一睹這位樂壇的重要人物...的「無厘頭」兼「九唔搭八」發言，結果當然也毫不令人失望。



「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之 PART 2更精采」勁好睇。（林迅景 攝）

「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之 PART 2更精采」，啲歌都好好聽。（林迅景 攝）

演唱會由黃昏時間6時開始，會場設在西九竹翠公園，場地容納觀眾雖然比不上紅館或是中環海旁的表演場地，但卻有種音樂節、chill爆的感覺，表演者與觀眾也可近距離接觸，氣氛絕對不輸任何演唱會。

鍾鎮濤擔任壓軸林敏驄演唱會嘉賓。（林迅景 攝）

由6點開始，歌單亦是超級地多，總共排滿三版紙超過70首林敏驄填詞的作品，且首首都是耳熟能詳的好歌。歌與歌之間，「主人家」林敏驄亦會換衫配合主題，嘉賓演釋歌曲時，他亦會出現「串吓場」炒熱氣氛，又或是與嘉賓合奏、合唱，整個超過三小時的演唱會也毫不悶場，可看得出製作的用心。

何超儀在林敏驄演唱會的表演也是一流。（林迅景 攝）

又難怪他在何超儀表演後，會在台上感性發言。他說：「好多人一世都寫唔到一隻（歌），我就好似一個億萬富翁咁，好似何小姐（何超儀）一樣唔知有幾多錢，自己都唔知自己有幾多作品，多到求其攞一隻出嚟，二十隻三十隻，唱都唱唔晒，希望你哋繼續支持我。」

何超儀和廿四味在林敏驄演唱會的表演也是一流。（林迅景 攝）

何超儀和廿四味在林敏驄演唱會的表演也是一流。（林迅景 攝）

布志綸出場都俾林敏驄玩一餐。（林迅景 攝）

歌與歌之間，林敏驄也會tag嘉賓出場，憑着林敏驄個人急才，現場亦有十分多令人笑爆嘴的爆肚對話出現。演唱會初段，林敏驄的出現的時候，現場觀眾十分興奮，他疑似聽到台下觀眾叫他跳脫衣舞，然後他說：「吓？跳脫衣舞？不如叫家燕姐跳啦，哈哈，家燕媽媽跳脫衣舞特別好睇。有邊想聽Alan唱歌？」正當大家都以為Alan是譚詠麟的時候，他又說：「靜到水靜河飛，哈哈哈，我哋觀眾真係有品味。邊個想聽阿麟唱歌呀？！阿倫出嚟！」原來他介紹的不是譚詠麟，而是布志綸。他又說：「呢個布志綸，幫人布置啲嘢，你睇吓個樣，成個『綸』樣。」布志綸說：「我個樣佈置啲。」林敏驄接着說：「不過你點佈置都係副『綸』樣，因為正『麟』樣冇嚟，哈哈哈哈。」

林敏驄戴咗假髮之後，成個曾比特咁款。（林迅景 攝）

到曾比特出現時，林敏驄還特別地戴了一個爆炸頭假髮，他說：「曾比特呀？我係丘比特，大佬畢比特，你老豆整蠱你？真名定假名？」曾比特：「真名嚟㗎。」林敏驄：「有冇聽過比特幣？」曾比特：「有。」林敏驄：「好弊。」曾比特：「好彩我呢個唔係好弊。」林敏驄：「曾比特，你個妹係咪真核突？」曾比特：「好彩我係最細嗰個。」這時候林敏驄仍然不放過他，繼續說：「你阿公係咪真嘔突？」然後才tag曾比特，說：「你今日會唱咩歌？」

林敏驄玩得好開心。（林迅景 攝）

鄭融任表演嘉賓之一。（林迅景 攝）

與鄭融的一部份也十分爆笑。鄭融在台上時表明想唱改編自《酒杯敲鋼琴》的《酒杯敲你頭》，還即席唱了兩句，不過林敏驄就反而說：「唱得一舊舊咁，out咗啦，《無心睡眠》識唔識唱呀？」鄭融問道：「點樣《無心睡眠》？」林敏驄說：「我唱一句你跟住唱一句。」鄭融：「好呀。」林敏驄說：「憂鬱奔向武則天，撞爛晒啲Lin Lin。」鄭融：「咩呀？！吓？有冇出過街㗎？」林敏驄：「有。」鄭融：「撞爛晒Din Din。」林敏驄：「整返好晒啲Lin Lin。」鄭融：「吓？哦，原來有字幕。」鄭融望向遠處的字幕屏，唱道：「整返好晒啲Din Din，哈哈。」林敏驄：「又撞冧屋企隻門。」

關嘉敏也是表演嘉賓之一。（林迅景 攝）

鍾柔美個造型好特別。（林迅景 攝）

最後仲有下流上車族演員上台唱歌。（林迅景 攝）