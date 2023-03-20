吳婉芳筍盤二仔胡智同爆肌換衫　愈來愈似媽咪星味十足勁靚仔

1986年度港姐亞軍，現年55歲的吳婉芳 (May) 是圈中出名的凍齡美女，她的強大優良基因亦遺傳了給三名子女。May的二仔胡智同（Lynus）今年26歲，於牛津大學畢業，熱愛健身和做運動的他憑住俊朗的面孔，以及爆肌身形吸納了大批粉絲，被譽為城中筍盤。

吳婉芳與3名仔女十足四姊弟妹咁樣。(ig@lynuswoo_fitness圖片)

Lynus不時都會於社交網分享他的近況以及操肌靚相，早前他就post了一段換衫的短片，充當model示範今年的春裝衛衣。片中的他一如以往展示一身爆肌健碩身材任睇，狂派福利。年前開了健身中心一嚐做老闆滋味的他，真是時刻保持住最佳狀態做生招牌。而片中的Lynus除了好大隻之外，留長頭髮紮起辮子的他更是愈來愈靚仔，五官輪廓似足媽咪，星味十足，完美展現了媽咪的強大基因。

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May的二仔Lynus跟哥哥胡智略 (Casper) 一樣畢業於華仁書院與哈羅公學，其後於英國牛津大學畢業。Lynus不單止讀書叻，連運動都一樣咁勁，真係文武雙全。向來熱愛玩健身的Lynus，曾經參加英國一非常著名的健美先生比賽，且成功在60名大隻仔中，勝出「Mens Physique Tall」組別冠軍。Lynus於2019年又再於英國參加健美比賽，當時一家人都有到場為他打氣。

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