陳欣妍皮膚發炎　貼爛面素顏照談30歲焦慮：不夠資格成為別人姐姐

陳欣妍（Shirley）靚女又性感，加上近日不時與男朋友沈震軒情侶檔接Job，人氣也提升不少。不過今日她就在社交平台貼上素顏爛面相，指自己皮膚敏感發炎達數個月，額頭長滿粒粒，外貌焦慮繼而引致對即將步入30歲的她引起焦慮，曾一下子讓她自信心盡毀，她因而撰長文吐心聲。



陳欣妍（Shirley）今日在社交平台貼上自己的素顏相，其實她不時都公開素顏相，本來沒什麼大不了，不過這次的照片她卻扁著嘴，臉部泛紅又生粒粒，原來她受皮膚發炎問題困擾。Shirley透露自己一向是敏感形皮膚，前陣子去了空氣污染嚴重的地方之後，皮膚便慢慢開始發炎。她本來以為今次跟平時敏感一樣，好好清潔皮膚就會很快好起來，誰知一發就是幾個月，就連朋友們都很擔心，不停為她介紹各種方法。然而，當試了很多方法都無效之後，Shirley的外貌焦慮和年齡危機問題也逐漸山崩！她坦言工作經常要見人，而滿臉紅點確實令她變得無自信。

滿臉紅點令Shirley的自信心跌落谷底。（Instagram：shirleyelephant）

Shirley的幕前形象雖然成日笑，積極又陽光，但她表示「emo」情緒化時，就連自己都感到害怕：「從容貌焦慮延伸至快到30歲的課題，再延伸至自我價值，繼而再再拓展到自我在家庭以及社會中的責任和價值問題。這emo的無底洞漣漪般泛起一圈圈效應，凡事都一體兩面，平時就視為動力的事情，在這個moment一下子被自己打擊成垃圾。」

Shirley最新的素顏相，剛從幾個月的發炎時期好過來，但病發期比以往耐。（Instagram：shirleyelephant）

將於5月踏入30歲的Shirley，覺得這個年齡是一個關口，心裡不自覺地緊張起來，她指自己以前覺得30歲沒什麼大不了，不過是個數字，但隨住日子逼近，心態卻不同了，例如以前覺得長輩約6點食飯好早，現在卻很喜歡去6點開始的飯局，早點回家睡覺，也不再像以前容易通頂，Shirley解釋：「因為吃完飯回到家洗完澡都不過是12點前。第二天起來工作可以精神d，也可以早起運動（不用因為晚起而打破了自己建立的習慣。）以前嫌麻煩的養生習慣，現在做起來，反而很舒服。」

Shirley以往都會Post素顏相，皮膚冇敏感發炎的時候，膚質狀態很好。（Instagram：shirleyelephant）

Shirley細想過，可怕的不是「30歲」，而是自己心理狀況仍然是年輕的90後，而事實上90後卻不再年輕，她難以適應自己已是個「姐姐」，並說：「印象中大家對於90後的感覺是『太年輕，很任性？』然而90後現在都30了，最近認識的朋友，不是40多的就是00後，甚至10後😧 突然一刻，自己在一班人之中成為了『姐姐』 。我還沒有很習慣🙂」因為她覺得自己仍是社會上的新鮮人，根本未夠資格成為別人的姐姐。她坦言：「小時候以為30就會變得老練，變得圓滑⋯我怎麼還有些棱角⋯⋯甚至，有時真的很愚蠢。」

Shirley前陣子與男友沈震軒拍了內衣寫真，身型弗爆，加上她樣子又甜美，但原來她也有外貌焦慮和對踏入30歲感擔憂。（Instagram：shirleyelephant）

她很努力找出煩惱的根源，又渴望用自身例子去分享給有同樣有困惑的女生聽，Shirley表示：「我常常和不同的女生聊天，發現好多包括我自己在內的女生都有同一個煩惱根源，就是看著別人很（”the standard level”），然後挑剔自己的不好（expectation gap）。」她歸納出這個現象的成因，包括：演算法令資訊單一、主流價值觀單一等等，但認為要一勞永逸，還得先解決內在原因。她鼓勵女生們多讚美別人，讚美大家的不同，也讚美大家的相同；又認為要好好學習讚美別人和讚美自己。談及「自愛」課題，Shirley說二十歲和三十歲的「自愛」有些不同，也有些相同，大概都是要為自己的選擇負責任，開始有意識地思考，和走出自己的路。

Shirley從焦慮中悟出自愛的人生課題。（Instagram：shirleyelephant）

儘管Shirley一度情緒低落又焦慮，但她沉澱過後又好起來了，並謂：「發現2023年才開始了3個月，但很多事情上都不斷在發生改變，逼住你都要去改變。我的內心有害怕的一角，那個corner留給自己去療癒。但我也感謝宇宙逼使我改變，踏出舒適圈。」最後她提出自己的自愛總結，並說：「對於自己不認同的價值觀，可以繼續不認同。但需要用一個更廣闊的心去看待世界上不同的可能性。然後，相信自己，會做得到, because i have good intention in my heart。」而打完後她直指這段真誠的分享很赤裸很害羞，不排除有機會隱藏這段文字。

Shirley為了勉勵其他女孩，鼓起勇氣貼素顏爛面相，並撰長文吐露心聲。（Instagram：shirleyelephant）

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