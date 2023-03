陳欣妍皮膚發炎　貼爛面素顏照談30歲焦慮：不夠資格成為別人姐姐

陳欣妍(Shirley)靚女又性感,加上近日不時與男朋友沈震軒情侶檔接Job,人氣也提升不少。不過今日她就在社交平台貼上素顏爛面相,指自己皮膚敏感發炎達數個月,額頭長滿粒粒,外貌焦慮繼而引致對即將步入30歲的她引起焦慮,曾一下子讓她自信心盡毀,她因而撰長文吐心聲。



陳欣妍(Shirley)今日在社交平台貼上自己的素顏相,其實她不時都公開素顏相,本來沒什麼大不了,不過這次的照片她卻扁著嘴,臉部泛紅又生粒粒,原來她受皮膚發炎問題困擾。Shirley透露自己一向是敏感形皮膚,前陣子去了空氣污染嚴重的地方之後,皮膚便慢慢開始發炎。她本來以為今次跟平時敏感一樣,好好清潔皮膚就會很快好起來,誰知一發就是幾個月,就連朋友們都很擔心,不停為她介紹各種方法。然而,當試了很多方法都無效之後,Shirley的外貌焦慮和年齡危機問題也逐漸山崩!她坦言工作經常要見人,而滿臉紅點確實令她變得無自信。

滿臉紅點令Shirley的自信心跌落谷底。(Instagram:shirleyelephant)

Shirley的幕前形象雖然成日笑,積極又陽光,但她表示「emo」情緒化時,就連自己都感到害怕:「從容貌焦慮延伸至快到30歲的課題,再延伸至自我價值,繼而再再拓展到自我在家庭以及社會中的責任和價值問題。這emo的無底洞漣漪般泛起一圈圈效應,凡事都一體兩面,平時就視為動力的事情,在這個moment一下子被自己打擊成垃圾。」

Shirley最新的素顏相,剛從幾個月的發炎時期好過來,但病發期比以往耐。(Instagram:shirleyelephant)

將於5月踏入30歲的Shirley,覺得這個年齡是一個關口,心裡不自覺地緊張起來,她指自己以前覺得30歲沒什麼大不了,不過是個數字,但隨住日子逼近,心態卻不同了,例如以前覺得長輩約6點食飯好早,現在卻很喜歡去6點開始的飯局,早點回家睡覺,也不再像以前容易通頂,Shirley解釋:「因為吃完飯回到家洗完澡都不過是12點前。第二天起來工作可以精神d,也可以早起運動(不用因為晚起而打破了自己建立的習慣。)以前嫌麻煩的養生習慣,現在做起來,反而很舒服。」

Shirley以往都會Post素顏相,皮膚冇敏感發炎的時候,膚質狀態很好。(Instagram:shirleyelephant)

Shirley細想過,可怕的不是「30歲」,而是自己心理狀況仍然是年輕的90後,而事實上90後卻不再年輕,她難以適應自己已是個「姐姐」,並說:「印象中大家對於90後的感覺是『太年輕,很任性?』然而90後現在都30了,最近認識的朋友,不是40多的就是00後,甚至10後😧 突然一刻,自己在一班人之中成為了『姐姐』 。我還沒有很習慣🙂」因為她覺得自己仍是社會上的新鮮人,根本未夠資格成為別人的姐姐。她坦言:「小時候以為30就會變得老練,變得圓滑⋯我怎麼還有些棱角⋯⋯甚至,有時真的很愚蠢。」

Shirley前陣子與男友沈震軒拍了內衣寫真,身型弗爆,加上她樣子又甜美,但原來她也有外貌焦慮和對踏入30歲感擔憂。(Instagram:shirleyelephant)

她很努力找出煩惱的根源,又渴望用自身例子去分享給有同樣有困惑的女生聽,Shirley表示:「我常常和不同的女生聊天,發現好多包括我自己在內的女生都有同一個煩惱根源,就是看著別人很(”the standard level”),然後挑剔自己的不好(expectation gap)。」她歸納出這個現象的成因,包括:演算法令資訊單一、主流價值觀單一等等,但認為要一勞永逸,還得先解決內在原因。她鼓勵女生們多讚美別人,讚美大家的不同,也讚美大家的相同;又認為要好好學習讚美別人和讚美自己。談及「自愛」課題,Shirley說二十歲和三十歲的「自愛」有些不同,也有些相同,大概都是要為自己的選擇負責任,開始有意識地思考,和走出自己的路。

Shirley從焦慮中悟出自愛的人生課題。(Instagram:shirleyelephant)

儘管Shirley一度情緒低落又焦慮,但她沉澱過後又好起來了,並謂:「發現2023年才開始了3個月,但很多事情上都不斷在發生改變,逼住你都要去改變。我的內心有害怕的一角,那個corner留給自己去療癒。但我也感謝宇宙逼使我改變,踏出舒適圈。」最後她提出自己的自愛總結,並說:「對於自己不認同的價值觀,可以繼續不認同。但需要用一個更廣闊的心去看待世界上不同的可能性。然後,相信自己,會做得到, because i have good intention in my heart。」而打完後她直指這段真誠的分享很赤裸很害羞,不排除有機會隱藏這段文字。

Shirley為了勉勵其他女孩,鼓起勇氣貼素顏爛面相,並撰長文吐露心聲。(Instagram:shirleyelephant)

