鍾麗淇帶罕見病大女參加跑步比賽　靠自己步伐衝線：感到驕傲

鍾麗淇（Margaret）大女Isabella在半歲大時，確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），曾被醫生診斷活不過2歲，多年來Margaret為照顧患病大女不辭勞苦，近日帶同Isabella參加主題樂園跑步活動，Isabella成功完成3公里賽事令Margaret感動不已。



鍾麗淇（Margaret）與中意混血男友Nardone Ruggero結婚後，誕下兩名女兒。（IG：@yogachung）

鍾麗淇與中意混血男友Nardone Ruggero 2010年7月結婚，婚後誕下兩名女兒。醫生在她半歲時診斷患罕有病，會有發展遲緩、手腳無力等問題，更需長期食藥抗腦瘤，醫生曾斷言不能走路。轉眼間被鍾麗淇形容為「戰士小公主」的Isabella已經12歲，她曾回覆《香港01》透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望。

鍾麗淇（Margaret）一家四口到主題樂園參加跑步比賽。（IG：@yogachung）

3月19日鍾麗淇更新社交網，原來一家人與湯盈盈等好友到主題樂園參加3公里跑步賽事，Margaret沿途推住車帶Isabella感受盛事，與卡通人物打招呼相當高興。臨近終點時Isabella在Margaret及妹妹Michela攙扶下，靠自己步伐衝線，令媽媽相當感動：「為Isabella今年也能通過終點線感到驕傲，做得好﹗對我們家庭來說又是一次難忘的活動，感謝AMY和迪士尼給我們帶來如此美好的難忘回憶！」

鍾麗淇（Margaret）推住大女到處遊玩。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）扶住大女衝過終點，令人感動。（IG：@yogachung）