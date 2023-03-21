東張西望｜呈祥道巴士撞壆傾側　專家教一個方法減低翻車風險

今日（21日）的《東張西望》講到昨日（20日）龍翔道發生的一宗交通意外，一輛由將軍澳開往荃灣西的290A號巴士，在沿呈祥道駛到清麗苑對開時，突然失控撞毀防撞欄，再衝上石壆，車身傾側。消防到場後立即用裝置鞏固巴士，以減低巴士翻側的風險，上層的58名乘客一度被困，44人需要送院。

昨日（20日）龍翔道發生的一宗交通意外。(節目截圖)

從車cam片中見巴士下層有乘客打破逃生門，在車廂後方離開，情況十分驚險。《東張西望》主持訪問了數位市民，有被訪女士表示：「逃生門？當然等人嚟啦，安全嘛，你走嗰時都驚整親㗎嘛。」而另一位女士亦回應：「如果逃生門係安全嘅話，我都會喺逃生門走，最緊要安唔安全。但係如果咁嘅情況，側到咁嘅樣，最好都係坐係度等囉。」

從車cam片中可見巴士下層有乘客打破逃生門，在車廂後方離開。(節目截圖)

東張西望》主持訪問數位市民該時候應該走或是不走？他們大部份都有同一意見，就是安靜地等待救援。(節目截圖)

香港都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強則說：「我建議市民坐定定唔好郁，等待消防員救援，因為亂咁郁，可以會令到㗎車震動，就會翻，最緊要唔好驚。」而巴士撞壆後車身傾側，有不少人擔心巴士會翻側，盧覺強解釋：「雙層巴士的傾斜度係唔超過28度，喺28度內震盪而唔翻就pass。我當巴士傾側只有10幾度，唔夠20度，大約係10-15度咁上下。」盧覺強之後再解釋巴士樓上乘客多而樓下乘客少便會比較危險，相反樓下乘客多便會比較安全，盧覺強更教大家如果遇到同樣的事情，車輛傾側一邊的話，乘客就走到較高一邊，以減低車輛翻側的機會。

香港都會大學交通意外重祖訓練課程導師盧覺強叫市民坐定定。(節目截圖)