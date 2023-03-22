劉丹講起李曉峰笑瞇瞇　冇見到楊冪抵港探女兒

36歲的「流量女王」楊冪於2018年與劉愷威宣布離婚，而女兒「小糯米」則由兩人共同撫養，不過楊冪及劉愷威大部分時間都在內地工作，所以女兒平時都會交由爺爺劉丹照顧，加上近年因為疫情的影響，楊冪疑已經兩三年未見過小糯米，楊冪多數以視訊與小糯米見面。

2017年3月劉愷威楊冪與小糯米現身機場。（視覺中國）

近日開關後，有網民在香港某酒店偶遇楊冪與父母，還帶著超大盒積木玩具，猜測是去探望女兒小糯米，但原來楊冪今次來港沒有與小糯米見面。前日（20日）小糯米爺爺劉丹出席活動時心情大好，對前新抱楊冪疑似探小糯米他則回應：「我冇見到，係咩？我唔知，我見唔到啊！」完全沒有因為楊冪沒有探小糯米而不開心。

有網友在香港酒店偶遇楊冪及其父母，攜帶大盒玩具。（微博圖片）

對於劉愷威在農曆新年期間帶同新女友李曉峰拜訪，劉丹則十分滿意，李曉峰相當識做氹得兩老十分開心，亦對小糯米視如己出。對被問李曉峰是否已經懷孕時，他就笑著說：「有聽過呢件事，但又唔太清楚。」有指劉愷威與楊冪離婚時有協議，任何一方展開第二段婚姻的話，女兒小糯米的撫養權便會歸另一方，所以劉愷威一直未有再婚，但因為有傳李曉峰已經懷孕，劉愷威最後決定負起責任，迎娶李曉峰入門，劉丹對於劉愷威要迎娶李曉峰一事沒有意見。

劉丹之前接受傳媒訪問講到孫女好耐冇見母親。（香港01）