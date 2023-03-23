何廣沛單方面unfollow朱晨麗　二人不歡而散6年緋聞正式劃上句號

何廣沛與朱晨麗在2017年合作劇集《超時空男臣》時被指撻着，雖然兩人一直沒有公開認愛，且一直強調大家只是好好的朋友。不過，何廣沛就多次被影到出入朱晨麗香閨，二人獲安排拍攝《大醬園》再演一對情侶時，戲裡談情，戲外都不時在網上放閃，二人甜到漏的互動，一度被網民呼籲兩位原地結婚。可惜，最近何廣沛已在IG單方面unfollow朱晨麗超過2個月，二人疑似不歡而散，6年的緋聞正式劃上句號。



朱晨麗（朱朱）同何廣沛（Matthew）在劇集《大醬園》中飾演夫妻。（劇照）

近年二人已零互動。（劇照）

何廣沛單方面unfollow朱晨麗。（截圖）

朱晨麗就大方得多。（ 截圖）

姐弟戀有跡可尋

雖然不少觀眾都認為何廣沛與朱晨麗只是螢幕情侶，但在朱晨麗憑《超時空男臣》的港女角色奪「最佳女配角」時，作為頒獎嘉賓的何廣沛曾講道：「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你」，兼送上擁抱。而何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時，朱晨麗亦有在台上特意上前送上擁抱，二人的關係絕對是「友達以上」。而蕭正楠和曹永廉亦曾爆料指二人關係不簡單，何廣沛私下亦會為朱晨麗買早餐。

二人當年非常有愛！（VCG）

令人感動！（VCG）

二人亦曾合作拍攝旅遊節目。（IG/@rebecca_zhu）

疑反目分手不再是朋友

以往朱晨麗一出Post，何廣沛都幾乎竟秒Like，但二人近年的互動的確減少，但於去年何廣沛接受訪問時亦曾坦言期待繼續跟對方走情侶檔搵銀，但可惜二人最後連朋友亦做不成，何廣沛亦已單方面unfollow朱晨麗。

二人更疑似反目！（VCG）