陳慧琳車禍後首公開現身驚變樣　網民仔細研究估係呢兩個原因

現年50歲的陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇於去年12月16日在何文田加多利山遇交通意外，Kelly面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部，兩人與司機一同送往廣華醫院接受治理。事發當日Kelly在社交網站報平安寫道：「大家睇到新聞唔好嚇親，放心，我冇事呀！只係皮外傷，休息下就冇事！多謝關心！」她和仔仔亦不用留醫，已返家養傷。由於Kelly這次意外是弄傷了臉，恐有毁容之虞，令不少網民都大表擔心。

昨日Kelly (3月22日) Kelly於中環出席活動，是她去年車禍後首次公開現身，現場所見Kelly狀態相當不錯，臉上無明顯疤痕，唯細看之下她的右邊眉頭上額頭位置有條一吋多的疤痕。Kelly重提事發經過仍心有餘悸，又講述受傷情況，表示傷口需要縫針。網民看完Kelly今次公開露面的最新近照，紛紛留言討論，有不少網民都覺得Kelly個樣比以往不同了：「唔同咗樣」、「感覺有啲怪怪的」、「條眉好似王小虎」、「個下巴變咗巴斯光年」、「應該係妝同髮型出咗問題」。

陳慧琳在活動上講起車禍事發經過，仍心有餘悸。（陳順禎攝）

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