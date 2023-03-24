何鴻燊長孫女何家華罕曬媽媽美照　長髮披肩有氣質兩母女激似樣

已故賭王何鴻燊育有17名子女，其中何鴻燊與元配黎婉華誕下一子三女。1981年，嫡長子何猷光與太太Suki Potier 在葡萄牙不幸遭遇車禍身亡，遺下當時年僅6歲的何家華（Faye）及3歲的何家文。

元配黎婉華與賭王何鴻燊。（網上圖片）

近日何家華於Instagram曬出三張舊照，並發文懷念媽媽：「Happy Mother’s Day to our mom ❤️ we miss you every day」首張是何家華媽媽獨照，長髮披肩氣質滿溢，眼大大十分迷人；第二張則是何家華和媽媽在草地上耍樂的合照，何家華媽媽身穿比基尼泳衣照，青春又貌美；第三張則見到何猷光手持蠟燭，為年紀小小的何家華慶祝生日，何猷光戴上墨鏡，年輕帥氣。

何家華同何家文自幼沒有爸爸媽媽，姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

現年46歲的何家華去年談及父母，她透露為免憶起傷痛，沉澱40年後才在男友陪伴下回到葡萄牙故居，期間更勾起往日回憶，頗為心酸。

何鴻燊好錫家華和家文兩個孫女。（資料圖片）

Faye自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧，何鴻燊2020年離世後，由於生前未有訂立遺囑，引致多房子女連串遺產訴訟，當眾涉及大房與二房的遺產爭議，涉及遺產估算達逾110億元，Faye受訪時避談此事，直言不清楚也無意介入。

父母車禍身亡，當年Faye只有6歲。 （陳順禎 攝）

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