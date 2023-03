何鴻燊長孫女何家華罕曬媽媽美照　長髮披肩有氣質兩母女激似樣

已故賭王何鴻燊育有17名子女,其中何鴻燊與元配黎婉華誕下一子三女。1981年,嫡長子何猷光與太太Suki Potier 在葡萄牙不幸遭遇車禍身亡,遺下當時年僅6歲的何家華(Faye)及3歲的何家文。

元配黎婉華與賭王何鴻燊。(網上圖片)

近日何家華於Instagram曬出三張舊照,並發文懷念媽媽:「Happy Mother’s Day to our mom ❤️ we miss you every day」首張是何家華媽媽獨照,長髮披肩氣質滿溢,眼大大十分迷人;第二張則是何家華和媽媽在草地上耍樂的合照,何家華媽媽身穿比基尼泳衣照,青春又貌美;第三張則見到何猷光手持蠟燭,為年紀小小的何家華慶祝生日,何猷光戴上墨鏡,年輕帥氣。

何家華同何家文自幼沒有爸爸媽媽,姊妹相依為命,感情要好。(網上圖片)

現年46歲的何家華去年談及父母,她透露為免憶起傷痛,沉澱40年後才在男友陪伴下回到葡萄牙故居,期間更勾起往日回憶,頗為心酸。

何鴻燊好錫家華和家文兩個孫女。(資料圖片)

Faye自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧,何鴻燊2020年離世後,由於生前未有訂立遺囑,引致多房子女連串遺產訴訟,當眾涉及大房與二房的遺產爭議,涉及遺產估算達逾110億元,Faye受訪時避談此事,直言不清楚也無意介入。

父母車禍身亡,當年Faye只有6歲。 (陳順禎 攝)

