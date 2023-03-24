54歲「楊紫瓊接班人」楊麗菁近況曝光　性感商演粉絲瘋搶簽名照

8、90年代活躍於港產片界的台灣女星楊麗菁，憑《皇家師姐》系列人氣急升，由於外形標青又身手了得，曾獲封為「楊紫瓊接班人」，近年轉型做瑜伽導師，並考入台灣科技大學企管系EMBA碩士，進化為商界女強人。

楊麗菁外型甜美加上身手了得，曾獲封為「楊紫瓊接班人」。（電影截圖）

雖然屢屢被指淡出幕前，實際上現年54歲的楊麗菁近年轉攻內地做商演，在各大商場以性感造型獻唱，穿吊帶性感短裙和黑絲，十分誘人，以年過50之齡來說Keep得相當之好。楊麗菁走下台，邊唱邊派發簽名照，粉絲蜂擁而上搶奪簽名照，令楊麗菁開心又緊張，更要頻頻縮後抵擋粉絲的熱情，可見人氣十足！

楊麗菁以前的樣子。（電影截圖）

楊麗菁亦轉戰內地抖音谷人氣，粉絲達233萬，常上載跳舞短片冧爆粉絲，扭臀扭腰十分落力，可是部分粉絲明顯不太受落，指楊麗菁跳得相當尷尬，有人留言建議「還是練練武功吧，這個舞功不適合你」、「跳的是尷尬舞」、「跳舞沒有打戲好看」。

楊麗菁轉攻商演，常穿黑絲性感打扮示人。（楊麗菁抖音圖片）

不過當楊麗菁表演打筋斗兼踢腿時，有網友則指不要勉強自己表演高難度動作，「歲數到了，身體條件不允許了，就別勉強自己，看你的動作視頻總有點不敢使勁的感覺」、「老也正常，不要裝嫩，本色出演更真實」。

楊麗菁一身性感打扮，年過50依然少女味十足，粉絲瘋搶簽名照。（楊麗菁抖音圖片）

但抖音跳舞片網友就不太受落。（楊麗菁抖音圖片）

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