黃心穎英國撐男友泥鯭開騷眼神盡是愛意　出走散心遇罕見幸運景象

黃心穎因2019年4月發生的「安心事件」後暫別娛樂圈近4年，她於今年2月12日突然宣布復出做跳唱歌手，推出英文新歌《Crown Me》，MV亦於情人節首播。這次是心穎自資做歌手闖樂壇，重新出發，再次踏上星途。她的MV確實引起網民注意，可是大批網民仍然負評塞爆留言區，播出2日間有26萬觀看數及逾2千負評，心穎其後向《香港01》表示：「有人留意我嘅作品，已經係好大的鼓勵。」

黃心穎的復出頭炮是自資新歌《Crown Me》，由心穎一力擔任曲、詞、編、監，男友泥鯭（黎萬宏）參與編曲及監製。（資料圖片）

雖然一轉型做歌手即出師不利，但心穎依然以樂天的心情去面對，日前更出走到英國旅遊，未知是否趁機散散心，換個好心情。她今日凌晨時份就於IG story分享了她遊倫敦的靚相，在雨中漫步街頭，到Cafe品嚐美食打卡，雨後又見到象徵會帶來好運的雙彩虹，日子過得相當寫意，看來心情十分不錯。

而她此行更是特地去撐男友泥鯭所屬樂隊RubberBand的巡迴演唱會倫敦站演出，她被拍到在台上看得相當投入，眼神盡是愛意。

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