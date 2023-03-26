王祖藍李亞男拍片公開夫妻生活揭女尊男卑　竟被網民狠批低俗無聊

王祖藍與李亞男於2015年結婚，婚後兩人育有兩名女兒，分別是今年4歲的大女王天韻（Gabby）與2歲多的細女王海靜（Hayley），一家四口生活幸福愉快。他們夫妻倆亦不時會拍片於社交網分享生活日常點滴，早前王祖藍就post了他與老婆一起在家中吃飯的短片，公開了夫妻日常生活的狀況。

王祖藍一家四口。(李亞男ig)

片中王祖藍與老婆李亞南正在餐桌前吃飯，王祖藍面前放了一碟青紅蘿蔔和一碟西蘭花，李亞男面前就放了一碟炆扣肉。李亞男吃扣肉吃得津津有味，王祖藍卻無份吃。王祖藍問老婆：「你在吃什麼？」李亞男邊吃邊想了一想便回答他：「石頭。」王祖藍再問：「好別嗎？味道如何？可以嚐一嚐嗎？吃飯可以吃肉嗎？」李亞男就答他：「不好吃，苦的，過期了發霉了，臭的，不是肉，是Gabby剛剛吐出來的。」之後她又叫老公吃蘿蔔和菜，自己則大啖吃肉吃飯和飲湯，王祖藍只好乖乖聽話，女尊男卑。

王祖男與李亞男拍片分享吃飯情況。(影片截圖)

由於兩人全程以普通話對答，加上片中內容奇怪，兩夫妻吃飯竟然老婆會不讓老公吃的，且李亞男吃食物時一直發出咀嚼的聲音，惹來了不少網民的批評。有網民留言表示：「有冇咁無聊呢？ 好好笑咩？唔覺！」、「仲咩搞到李亞南變成大媽feel㗎」、「為什麼吃東西要一直發出聲音」、「好低俗」、「食相真難看」、「吧唧嘴好核凸」、「其實想表達啲咩？」、「無聊到爆」。

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