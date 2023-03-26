TVB花旦荒仍未解決　李佳芯黃翠如等人拒絕拍劇理由逐個數

TVB主席許濤最近決定大幅調整節目製作預算及遣散5%員工，以保障業務可持續發展，令電視城人心惶惶。近年，尤其是大齡女星唐詩詠、王君馨、李施嬅相繼離巢，TVB能撐起台面的一線藝人也越來越少，纏繞TVB多年的花旦荒仍未解決。另外，不少被觀眾睇高一線的花旦亦因各種理由拒絕拍劇，令情況更加岌岌可危，讓我們數一數吧！



個個都推劇？（葉志明 攝）

藝人李佳芯（Ali）早前以身體健康抱恙為由，辭演新劇《靈戲逼人》。Ali早前接受傳媒訪問時，坦言工作壓力大，導致情緒及健康出現問題，不想因工作而賠上健康，於是決定辭演新劇。

Ali唔拍劇狀態超好！（IG/@dumbelle323）

其實Ali早在2017年就曾出現健康問題，當時她發現卵巢附近有約10cm的腫瘤，需要入院進行切除手術，自始之後，她領悟到健康的重要性，並注重健康。拒絕捱夜的Ali更親自剖白辭演原因：「始終之前都有前科啦，即係身體，每一次開完一套劇，都畀自己好大壓力，係真嘅！所以無論情緒、狀態、身體都好容易有毛病。」

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原本劇接劇的馮盈盈近年同樣大幅減產，她更向TVB請假修讀碩士學位，未知是否會繼續留在娛樂圈發展的她曾表示：「現在大家專注讀書，希望順利畢業沒有想其他東西。」

馮盈盈減產。（IG：@crystalfyy）

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黃翠如對上一套拍攝的劇集已是前年的《七公主》，問到她短期內會否拍劇，她去年曾說想先花時間陪伴家人，將來拍劇的事宜就留待公司安排：「經歷過上年屋企有好多健康問題嘅事出現咗，而家想特別抽多啲時間陪屋企人，亦都Focus多啲喺健康嘅問題。公司都好好，會畀好多空間我去處理自己同屋企人嘅問題。當然好掛住拍戲嘅感覺，亦都想盡量balance到陪屋企人嘅時間同埋健康。」除了以上三位外，張曦雯、陳煒與黃智雯目前都未有新劇在身。