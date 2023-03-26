王敏德親解不滿王麗嘉Po性感相原因　思想傳統曾嚇走女女男朋友

王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）於1992年結婚，並育有兩女一子。大女王曼喜（Kayla）和二女王麗嘉（Irisa）更經常成為大眾焦點，王氏伉儷現身無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時就大談與寶貝女的相處之道，王敏德更親解為何不滿Irisa分享過份性感的照片。



王敏德親解為何不滿Irisa分享過份性感的照片。（影片截圖）

Irisa擁有驕人身材，亦從不吝嗇經常在社交平台分享性感度爆燈的照片，更有一張全裸淋浴照惹爸爸不滿要下架。王敏德直言有些照片的確太過性感，不過他明白現今文化以及社交平台上的競爭，透過照片亦可以推廣自己。但馬詩慧卻不認為女女是為了與其他人競爭，可以單純是自我滿足，有些照片更是由她親自為女女拍攝。

王麗嘉擁有驕人身材，她亦從不吝嗇經常在社交平台大派福利。（IG圖片）

王敏德坦言有些事只有男人才會明白。（影片截圖）

王敏德坦言：「有啲嘢男人先會明，男人會知道男人望乜嘢，當呢個係你個女時，你會覺得唔太好，對爸爸嚟講係咁。有啲朋友會話『我睇你個女』、『OMG係你個女，我記得佢嗰時好細個』，我會話『係呀，唔好幻想落去，你而家望乜嘢』。」Janet續指：「因為佢知男人會用咩眼光去睇呢啲相。」他們現時亦不會與女女討論有關照片的問題：「大個啦，應該要知道自己做緊乜嘢。」

他們現時亦不會與女女討論有關照片的問題。（影片截圖）

被問到對女女揀男朋友有沒有意見時，王敏德坦承曾嚇走Irisa的其中一任男友。他指當時問對方：「你爸爸媽媽鍾唔鍾意我個女？」，豈料男生卻指：「佢哋唔識，我未介紹。」王敏德非常生氣問他：「點解要收埋我個女？咁對我個女好唔尊重，你可以好自由咁嚟我屋企，但調轉又唔得。」馬詩慧透露當時這名男生很害怕，又笑指老公傳統又麻煩，而當晚晚飯後的數小時，女女哭着回來，王敏德說：「我唔知佢哋係咪分咗手。」

由於泳衣物料透薄，王麗嘉疑似走光透點。（IG圖片）

點擊睇王麗嘉性感照片：

+ 2