42歲熊黛林返鄉下大批鄉親到場歡迎　嫁過億豪門從不忘南京人身份

現年42歲的名模熊黛林（Lynn）2016年嫁百億富豪、郭可盈弟弟郭可頌，兩年後誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，過豪門少奶奶生活。近年她指豪門貴婦生活太悶，要復出拍劇接Job，日前更久違回到鄉下南京出席公開活動，引起內地網友熱議。

Lynn。（陳順禎攝）

熊黛林一身全黑晚裝長裙現身，高貴又大方，吸引大批鄉親到場歡迎，打卡影相，不少網友都大讚熊黛林又白又高，閃耀全場。熊黛林沒有逗留太久便火速離去，不少同鄉都紛紛呻不捨得。

Lynn已是兩女之母。（熊黛林微博圖片）

熊黛林早年從南京獨自來港發展，在港打拼建立一番成就。父親去世後，熊黛林不時安排母親來港遊玩兼幫手湊B，郭可頌也被指想送樓給外母以表心意，有報道指郭可頌曾周圍帶外母睇港島豪宅，熊母則心儀大坑徑名門約3000萬單位。隨住女兒榮升豪門少奶，熊母行頭也幾級跳，母女有福齊齊享。

熊黛林同媽媽有福齊齊享。（熊黛林微博）

雖然在港落戶，但熊黛林依然心繫家鄉。2014年熊黛林和郭可頌拍拖後，翌年傳出兩人聖誕節要到日本沖繩秘婚，當時她受訪澄清：「我是南京人，所以八卦新聞裡說的有些事情是不可能發生在我身上的。」疑似暗示因南京大屠殺，她不可能到日本舉行婚禮。

2019年熊黛林於微博發文表示回內地工作，被部分網友批評用詞為「內地」是「南京人想裝外國人」，熊黛林反駁指該網友才把香港當作外國，並發文道：「你這是想搞某些政治活動哦，那你找錯人了」。

熊黛林不忘南京人身份。（熊黛林微博）

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