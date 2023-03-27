東張西望｜洗手間嚴重污水倒灌全屋惡臭　一隻紙杯竟成主因?

今日（27日）的《東張西望》講到長康邨一個單位因為洗手間污水倒灌，把整個單位都浸濕，而屋內亦瀰漫惡臭，令屋主謝先生覺得十分難受，原來污水倒灌導致大量污水湧出馬桶是因為一個紙杯。

長康邨一個單位因為污水倒灌的情況嚴重。(節目截圖)

屋主謝先生指上月20日，謝先生剛剛回到家中，馬桶突然湧出大量污水，謝先生表示：「我一開門就見到好多水，啲水主要就喺馬桶嗰度出嚟，全屋企浸到濕晒，已經去到腳眼位置。」謝先生說自己從未遇過這樣事情，覺得十分害怕，因為他發現當中還有糞便等物體，整個單位都瀰漫著臭味，而謝先生當時要照顧兩名小朋友，所以不知所措。

屋主謝先生指上月20日，剛剛回到家中，馬桶突然湧出大量污水。(節目截圖)

謝先生即時聯絡管理處，房署立即派人用水泵抽走地上的積水，積水被清走後，氣味卻一直留在家中。謝先生家中物件已經被鹹水浸過，所以開始有霉爛的情況出現，除了他的結婚禮物及洗衣機被浸壞，連家中的餐具亦因為氣味滲透，也不能再用。

謝先生即時聯絡管理處，房署立即派人用水泵抽走地上的積水。(節目截圖)

謝先生粗略估計今次因為污水倒灌而導致的金錢損失大概約20多萬，除了金錢損失外，他的一對仔女當日亦有在場，妹妹表示：「臭阿，好驚。」哥哥更話當日見到妹妹在哭。房署答應謝先生會幫他做一次大清潔，但首先要謝先生把家中物件清出，房署借出附近已經空置的辦公室予謝先生暫時安放物品，但謝先生只有一個人以「螞蟻搬家」的形式把物件搬到辦公室。

謝先生粗略估計今次因為污水倒灌而導致的金錢損失大概約20多萬。(節目截圖)

除了金錢損失外，他的一對仔女當日亦有在場，妹妹表示：「臭阿，好驚。」哥哥更話當日見到妹妹在哭。(節目截圖)

謝先生向房署查詢污水倒灌的原因，房署職員上門割開喉管後指：「可能係一個紙杯塞住咗。」令污水沖入導先生的馬桶。而《東張西望》亦請到樓宇滲水專家賴達明到場視察，賴達明指該喉管是公共污水喉，收集了整幢大廈的污水，而謝先生單位的位置於最低層，所以容易有管道淤塞的情況出現，形成了污水倒灌。

謝先生向房署查詢污水倒灌的原因。(節目截圖)

謝先生因為單位要進行大清潔，所以需要搬到酒店暫住，但因為酒店預定的問題，所以謝先生要不時換酒店，每次都大包小包的搬來搬去，令到他覺得不方便。除了金錢損失外，心理亦受到傷害，謝先生亦因為這件事而引致情緒病，他最後亦申請了原區調遷。