62歲李文標在TVB「高空意外」致半身癱瘓　曾衝上台搗亂嚇壞Do姐

李文標是無綫電視及亞洲電視藝員，演藝生涯早期為邵氏動作演員。 1986年簽約亞洲電視，1990年轉投無線電視，後來因高空意外，未獲無綫安排續約。而久未露面的他，近日憑劇集《女法醫JD》再度回歸幕前。

李文標近日榮獲安排參與劇集《女法醫JD》的演出。(熒幕截圖)

現年62歲的李文標，雖然久未露面於幕前，近日卻榮獲安排參與劇集《女法醫JD》的演出，雖然只是客串角色，但表現令人眼前一亮，事關劇中李文標首集就與張孝全近距離搏擊，留鬚兼凶神惡煞的模樣，令人印象深刻！不過講到李文標，就不得不提「高空意外」導致癱瘓，後來又在《星光熠熠耀保良》搶咪做自我介紹，令一旁的DＯ姐面露難色。

DＯ姐都呆咗。(熒幕截圖)

李文標是無線電視及亞洲電視藝員，演藝生涯早期為邵氏動作演員。 1986年簽約亞洲電視，1990年轉投無線電視，本來事業發展一切亦順利，豈料在1992年的台慶表演上，他當晚表演跳彈床項目，卻不慎從高空墜下，意外導致他半邊身癱瘓半年以上，惟對公司的處理手法不滿，最終雙方協調不成功，他亦未能與公司續約。

Do姐隨後上前用身體擋他下台，不過唔成功。(熒幕截圖)

轉眼來到在2002年，李文標突然現身《星光熠熠耀保良》的晚會，他到台上向主持遞上貓紙，內容指他捐出50萬元，事後主持人大聲讀出，豈料他不心息，搶一旁的主持人支咪做自我介紹，令一旁的Do姐面露難色，隨後上前用身體擋他下台，不過李文標轉身走到另一邊繼續說：「如果大家可以講出我十年前，受傷嗰套電視劇...」Do姐立即開聲，企圖用聲線掩蓋林文標的聲音，鏡頭亦拉向Do姐，其後保安衝到台上將他拉下，而事件中林文標不慎撞傷，要Call白車送院治理。事隔幾年，林文標接受有線電視訪問時，曾為事件公開道歉，之後便絕跡幕前。

李文標轉身走到另一邊繼續講。(熒幕截圖)

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