CHILL CLUB頒獎禮｜Winka已消化分手餘波：冇諗過咁大迴響

ViuTV舉辦的音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今日（28日）於九展舉行記者會，公布本年度頒獎禮的詳情及入圍名單，不少的歌手都有出席活動。COLLAR（Candy、Gao、Suming、Winka及Day）今日不齊人出席記者會，今年有份入圍「CHILL CLUB年度流行女歌手獎」及「CHILL CLUB年度流行組合獎」及「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」三個獎項。

COLLAR今年有份入圍「CHILL CLUB年度流行女歌手獎」及「CHILL CLUB年度流行組合獎」及「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」三個獎項。(梁碧玲 攝)

COLLAR在活動後接受傳媒訪問表示去年只是觀眾，而今年有份入圍就覺得很開心及興奮：「我哋今年有3個提名就非常開心，其實我哋都係平常心面對，頭先坐喺度見到自己個樣已經覺得好開心，頭先已經覺得好似攞咗獎咁。宣布入圍時心跳加速，睇段片前面嗰啲字已經好緊張，跟住之後就見到我哋入咗圍。」

COLLAR在活動後接受傳媒的訪問。(梁碧玲 攝)

今次的賽制有變，由過往的「Chill Club年度十大歌曲」變為只有「年度流行歌曲獎」、「年度搖滾歌曲獎」、「年度節奏藍調歌曲獎」以及「年度另類流行歌曲獎」4個類別，而每個類別都只得一個獎，所以變相只有4個歌曲獎。COLLAR對於賽制有變就覺得：「好有趣啊呢個分組，因為更加清楚到個歌種，話到畀大家知有好多唔同種類嘅音樂，係一個好機會畀大家了解下本地唔同嘅音樂。」

COLLAR對於賽制有變就覺得好有趣。(梁碧玲 攝)

Winka於月初推出了一首新歌《一手造成》，但因為新歌在頒獎禮的限定時間之後推出，所以未有入選女新人獎，她就說：「因為我入COLLAR之前已經出咗自己嘅歌，應該就唔會競逐新人獎啦，咁我都會繼續努力做我自己嘅作品。」最近Winka亦因為與相戀6年的男朋友分手而遭網民攻擊，她就為此回應：「我覺得我消化好咗啦，同埋今日好開心嘅時刻，我都覺得今日都精神食飽飽，的確真係冇諗過咁大迴響嘅，多謝大家關心。」

至於公司對於她早前在網絡回應網民就話：「其實佢哋冇做任何嘅支持或者唔支持，咁我覺得當刻嘅自己確係覺得有少少需要解釋嘅，但係我覺得我解釋完咗啦，我就唔會再回覆，因為我覺得係時候要fade out啦。最緊要係上咗一課，自己知道下次點樣可以再做好啲。」Winka最後亦說如果再有男朋友，十分穩定的情況就會公開，若在街上讓人遇見也不會否認，證明今次的事件沒有令Winka有不愉快，但她亦說會與男朋友商量，看他意願想不想公開，因為男朋友未必是圈內人。

WINKA證明今次的事件沒有令她有不愉快。(梁碧玲 攝)

至於經歷了今次的事件，下次會否同樣發聲？Gao則說：「好睇個人性格，其實Winka係一個好直接嘅人嚟，佢乜嘢都講，佢對住我哋都係乜嘢都講，咁所以我哋可能再平衡吓啦。」SUMLING覺得每個人都有不同的性格，所以每個人的做法都不一樣。

GAO對於下次再有同樣事情發生，會否同樣發聲，就話好睇個人性格。(梁碧玲 攝)