東張西望｜攝理教主鄭明析被無限放大做神　輕輕一吹連烏雲都吹走

今日（28日）的《東張西望》講到韓國攝理教，早前一套韓國邪教的記錄片就震撼了全世界。攝理教事件轟動全港，因為方力申女友Maple挺身而出指證攝理教教主鄭明析，她亦將會飛到韓國出庭作證，原訂3月21日鄭明析性侵案在韓國大田地方法院開審，但因為辯方臨時拒絕證人出庭，所以審訊程序未能如進舉行。

《東張西望》講到韓國攝理教，早前一套韓國邪教的記錄片就震撼了全世界。(節目截圖)

鄭明析原本重金找了一群頂級的法律團隊為他辯護，也許因為輿論壓力問題，所以紛紛請辭，另一種說法就是鄭明析本身將於4月28日拘留期滿，若到時還未找到新律師，審訊可能需要再度延期，鄭明析就有可能保釋成功。居韓港人Bernice說到自己的朋友圈內也有人討論這件事，而自己就因為Maple才留意到這宗新聞：「韓國人就話而家世界好混亂，啲人好需要一啲嘅信仰，呢啲壞人，如果Maple唔行出嚟，好多人可能蒙在鼓裡。而家呢個JMS幫教主打緊官司嘅律師，都係佢哋嘅信徒。」

鄭明析原本重金找了一群頂級的法律團隊為他辯護，也許因為輿論壓力問題，所以紛紛請辭。(節目截圖)

攝理教起源於1978年的韓國新興宗教，由鄭明析創立，他將主流基督教教義用自己方式演繹，將自己聖人化，被主流視為異端。他們看中年輕人就是首要目標，所以於大學傳教。90年代攝理教於韓國日漸壯大，鄭明析更指要到世界各地傳教，但其實他只是「走佬」，最後他選擇了香港這個地方。1999年，韓媒揭發他性侵女信徒，他便藉傳教為名「走佬」到香港，他還會叫韓國的女信徒飛來香港見面，更會拍片回韓國，向教徒表示他在外地有多受歡迎。

攝理教起源於1978年的韓國新興宗教，由鄭明析創立。(節目截圖)

2003年，一個韓國反邪教組織「出埃及記」跟蹤了一批將會與鄭明析見面的女信徒來到香港，希望揭發他的惡行，出埃及記追蹤到清水灣一座別墅，同時通知入境處，鄭明析最後棄保潛逃到內地。鄭明析在內地期間叫教會的人租用了尖沙咀一間公寓做辦公室，表面上是處理及運送郵件去內地的一個中轉站，但其實內有乾坤，全都是女信徒大膽尺度的裸露片段，最後會送到身在內地的鄭明析手中。

2003年，一個韓國反邪教組織「出埃及記」跟蹤了一批將會與鄭明析見面的女信徒來到香港，希望揭發他的惡行。(節目截圖)

2007年，鄭明析在內地被捕，之後遣返韓國，被判入獄10年，雖然鄭明析入獄，但他仍然在監獄內控制攝理教。攝理教於2018年以「天運會社」在香港開設分部，而Maple亦是始創人之一，《東張西望》到訪天運會社在葵涌的一個地址，工廈商戶蔡小姐指曾經見過很多人到訪上址：「半夜工更，3-4點啦，佢哋會好嘈，跟住會係度大叫、跳舞、唱歌啊，本身我哋都唔知佢哋係做咩，後尾聽管理員講係一個教會，得啲女仔會上去。」未知是否因為記錄片曝光後，令他們不再去該址。

2007年，鄭明析在內地被捕，之後遣返韓國，被判入獄10年，雖然鄭明析入獄，但他仍然在監獄內控制攝理教。(節目截圖)

攝理教在台灣以「基督教福音宣教會」為名在台灣立足，一位曾經在台灣加入攝理教的前信徒現身指出入教的種種，C小姐說：「他們都說老師是被抹黑，老師去日本傳教的時候，富士山上面是烏雲滿佈，然後老師輕輕一吹，整個山頭都出現了。」明天（29日）C小姐將會透露更多有關攝理教的種種。

攝理教在台灣以「基督教福音宣教會」為名在台灣立足。(節目截圖)

一位曾經在台灣加入攝理教的前信徒現身指出入教的種種。(節目截圖)