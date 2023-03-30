楊千嬅林峯陳慧珊相隔22年重聚　吳啟華P圖完美還原《美味情緣》

林峯、吳卓羲、黃宗澤、楊千嬅、林保怡、陳慧珊等早前在澳門參加《無限超越群星演唱會》，眾人演繹經典劇集歌曲，勾起網民不少回憶。當中曾合作拍攝TVB劇集《美味情緣》的千嬅、林峯及陳慧珊更即場合照，還原當年劇集海報，千嬅寫道：「在#無限超越群星演唱會# 22年後再續《美味情緣》，唯一遺憾少了吳啟華。」雖然四人之中獨缺吳啟華，但事後他就在合照中P圖，將自己加入相中：「馬友的廚藝只有進步！有空煮給你們吃！等着看吧！」不少網民都大讚吳啟華P圖技術不錯！



終於「重聚」！（微博@吳啟華）

完美還原！（微博@楊千嬅）

而千嬅亦笑言：「哥，進步的可不僅僅是廚藝，還有p圖技術。咱們這個班底也可以進化到開一家餐廳吧。」吳啟華就回覆道：「這樣就團聚了，要不要重開百里鮮？」相當搞笑！劇集於2001年播出，除了四人之外，還有馬德鐘、滕麗名及徐濠縈等，亦有已甚少在幕前演出的藝人，可謂粒粒巨星。而《美味情緣》亦是林峯首次擔任戲份較重的角色的劇集，劇中他與千嬅飾演情侶，當年仍皮膚黝黑的他演技及外貌都尚算青澀，不過經過多年努力後，他早已成為歌影視多方面發展藝人！

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