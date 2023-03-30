陳曉東老婆王妤嫺百萬手袋收藏被笑老土：遇到歹徒可當凶器

陳曉東2014年與台灣護士王妤嫺結婚，婚後誕下2名女兒，一家四口不時放閃。陳曉東亦出名寵妻，不時大手送名牌禮物予太太，王妤嫺社交網亦狂曬名牌，擁過百萬Hermès產品，但其品味一直受網友所垢病。近日她又分享最新入手單品，被網友笑稱：「用作防身武器。」



陳曉東太太王妤嫻曾參加模特兒比賽，身型高䠷。（IG：@yushian216）

王妤嫻曾參加過模特兒選拔比賽，身形高䠷，婚後不時曬過百萬的Hermès手袋，但品味獨特經常購入冷門名牌款式，被網友嫌老土。近日她大推LV手袋，猶如超巨型散銀包，屬2023春夏XL系列手袋款，一條街以外都見到巨型LV LOGO，官方售價$30500：「這巨大零錢包我還是心動了，讓審美疲勞的情況添了色彩～ 真的很可愛，金屬來真的非常重工，你可以把鏈釦拆了輕很多，可以放電腦、文件開會很方便、行李箱不可少的大包袋，外出也是特別強（搶）眼的，就是玩時尚的同時也特別萬用跟耐用～真的很可愛，秀款很少見看到推薦買下來。」

王妤嫻不時曬家中名牌收藏，有一個鴕鳥皮Constance，炒價約20萬港元左右。（IG：@yushian216）

但巨型金屬扣似乎份量十足，網友表示難以理解王妤嫻品味，笑指：「遇到歹徒可以直接當凶器」。陳曉東亦笑言扮嬲：「像我這麼勤勞上進有型都不報導，麼怎隔壁就買幾個包包能寫半天？」

陳曉東太太王妤嫻最新入手呢個LV「手袋」。（小紅書：@王妤嫻）

陳曉東對太太王妤嫻買袋上新聞表示「不滿」。（IG：@danielchanreal）