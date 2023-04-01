甘比家中玩蛇曝光豪宅花園藝術展級裝潢　背後蘊藏大劉極浪漫心意

現年43歲的甘比 (陳凱韻) 身為富豪大劉劉鑾雄第二任妻子，婚後一直過住少奶奶的上流名媛富貴生活，不過她的作風卻十分樸實，曾多次被大劉公開稱讚她不追求物質，不貪錢，深得大劉歡心。甘比雖然貴為城中女富豪，但她私底下的生活卻相當貼地，會幫襯平民街坊小店，且表現得好親民。早前她正式進駐小紅書，跟網民分享她的生活點滴，令網民好驚喜。

近日甘比進駐小紅書，並分享了不少日常生活照，吸引不少網民關注。（IG截圖）

甘比於她的小紅書帳戶曬出多張個人美照以及與囡囡看展覽的靚相，其中一張照片是她在豪宅寓所的花園雙手捧蛇，並寫上：「害怕又要拿着玩」，露出一副開心但又略帶驚恐的表情，展現出可愛搞笑一面。網民都留言讚她如此貪玩真是童心未泯，而有不少網民的焦點就落在她身後的幾隻巨型企鵝擺設之上，驚嘆體積之大有如藝術展品般壯觀。

甘比在花園手捧蛇，仲露出高興笑容，非常大膽！（甘比小紅書）

其實這已非甘比首次曬出她豪宅花園內的企鵝擺設，她之前亦有於她的IG相中曝光過。眾所周知，甘比一直都鍾情這些企鵝公仔，無論是她嫁大劉前還是成為劉太後，她都從未變心。大劉一向對甘比疼錫有加，當年他為了氹甘比開心，便特地訂造了多隻巨型企鵝擺設放於豪宅花園裡，讓甘比可以隨時看到她心愛的企鵝公仔，滿足她的童心。大劉為搏佳人一笑可謂相當浪漫。他亦曾豪擲港幣5.3億購入私人飛機送贈給甘比，飛機上貼滿了企鵝公仔圖案，真是捨得花錢又充滿心思，足見他寵甘比上天。

點擊睇甘比豪宅花園的企鵝擺設：

點擊睇甘比與囡囡貼地食湯丸以及她的其他靚相：

+ 6

點擊睇甘比激罕曝光孻女正面樣，以及她三名仔女的靚樣：

+ 4