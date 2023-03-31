陳自瑤着空姐LOOK帶貨創紀錄　12小時勁吸逾8,300萬港元營業額

無綫（TVB）聯乘淘寶做直播，本月初視帝陳豪與陳敏之的頭炮直播騷，兩人長達6小時的直播全場銷售額突破2,350萬人民幣，3月30日第2場直播以陳自瑤為主，陳敏之及馬國明（馬明）三人直播帶貨，銷售額更突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元）﹗



Yoyo陳自瑤為咗今次直播出心又出力，大家睇吓佢手上嘅資料就知道。（陳自瑤IG圖片）。

第二場直播騷昨（30日）日舉行，邀來視帝馬國明、《識貨》總冠軍陳自瑤（Yoyo）和《識貨2》總冠軍陳敏之參與帶貨，並以經典劇集《衝上雲霄》為主題。今次直播時長亦有加碼，由上次的6小時增至12小時，陳敏之打頭陣從中午12時直播至下午6時，之後由陳自瑤接棒直播至晚上12時，馬國明則在晚上9時以特邀藝人身份帶貨一小時。經過12小時無間斷直播帶貨，最終全場銷售額突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元），累計觀看人次超過690萬，直播間關注粉絲增加超過10萬名，銷售成績進步不少。

Yoyo大晒同馬明嘅合照。（陳自瑤IG圖片）

今次直播最大特色，是把直播間搬去《衝上雲霄》機艙實景内進行，獲網友指「夢回經典」。除了直播間背景用心，藝人在造型上亦花了不少心思，Yoyo穿上空姐制服化身機艙乘務長，索爆造型獲不少網友畀Like！直播去到晚上9點掀起全晚高潮，視帝馬國明以型爆機長造型空降直播間，化身《衝上雲霄》經典角色「高志宏Captain Ko」，引爆網友集體回憶！看見Chok爆馬明，Yoyo忍不住花癡上身拿出手機與他集郵，網友留言大讚：「馬國明帥死了！」、「陳自瑤很漂亮」、「帥哥美女！」

留意番馬國明今次直播係喺《衝上雲霄》機艙實景進行，相當用心。

馬明帶貨期間表現落力，除了招牌港普獲不少網友讚可愛，高大靚仔的他更化身Model做生招牌，親身試用太陽眼鏡、高級腕錶等貨品。馬明亦不失幽默本色，在示範用鬚刨時自帶BGM（背景音樂），哼出《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，試用降噪藍牙耳機時，馬明更大晒招牌天然呆，十分搞笑。

陳自瑤呢個空姐Look，大家鍾唔鍾意呢？

Yoyo事後在社交網發表感受，坦言今次直播對她來說是一個挑戰，並感謝有份參與直播騷的工作人員的幫助，她留言：「我自己準備的部份也要足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食，試飲，試穿，試用，試講，更不要說整個團隊為所有前期準備工作所需要花費的時間，之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到。」她亦有感謝馬國明：「也非常感謝我嘅好拍擋馬明，你為大家帶來很多歡樂，還有非常感謝每一位進來我直播間支持的朋友，大家的留言令我感到很窩心。」

馬國明做生招牌試戴太陽眼鏡，Chok到爆。