黎姿李嘉欣出席名媛聚會零合照疑姊妹情決裂　網民憑一線索揭真相

現年51歲的黎姿（Gigi）與52歲的李嘉欣（Michele）同是圈中女神級大美人，兩人曾在娛樂圈打滾多年，又同樣嫁入豪門過住少奶奶的上流生活，背景相近自然會有共同話題。而她們私底下亦非常之老友，不時會相約見面敘舊聯誼，也會於品牌時尚活動或名媛聚會中碰面。兩人會於社交平台分享聚會的靚相，還會互相為對方慶祝生日，曾曬出她們一起慶生的合照，情同姊妹。



黎姿曾分享聚會的合照，除了為李嘉欣慶生之外，亦有為Joanne（右一）慶祝。（IG@gigilai_official）

然而，日前Gigi與Michele分別應邀參加名媛聚會，卻被網民發現兩人同場但竟沒有合照，隨即猜測她們的閨密情是否生變，甚至決裂。Gigi於她的IG story post了她當日與一班名媛的大合照，相中可見有鄭志剛太太鄭余雅穎、億萬富豪林建岳的女兒林恬兒、利邦集團主席馮國綸的新抱余慕莊 （Colleen Yu）、中國跳水皇后伏明霞、以及「千億新抱」徐子淇好友柳王明琪等。

劉湯敏儀(左一)是今次名媛聚會的搞手。（IG照片）

其實Michele當日亦是座上客，她也有於IG story分享她與多位名媛的大合照，從相中的雲石枱以及背景、擺設等都可以見到她與Gigi是出席同一個聚會，不過兩人同場卻竟然沒有合照，不禁惹來網民無限聯想和揣測。有網民就認為可能兩人只是沒有分享合照，也有網民柯南上身，去查看兩人的IG，發現她們仍然有互相Follow對方，證明姊妹情不變。

點擊睇兩人當日各自與名媛合照：

Michele與Gigi多年前曾相約吃lunch敘舊，兩人都有在微博上載了這張女神合照。當日她們還合拍地同樣以白色打扮赴會，更加凸顯出女神的氣質。未知兩人是交流扮靚心得還是交換湊仔經，總之肯定兩人相處得非常開心，因為她們合照時笑得很燦爛，完全散發出一份由心而發的喜悅和美麗，笑容更是甜到暈。Michele還把頭輕倚在Gigi肩賻上，足見兩人感情極好。Michele留言寫道：「聊不完的聚會。」而Gigi就大讚對方是「我的大美人」。

點擊睇兩人昔日的閨密合照：

點擊睇兩位女神的靚相：

+ 24

+ 10

點擊睇Gigi 14時在戲中的樣：