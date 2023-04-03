田雞公開《少林足球》絕密版本　大戰前表白「阿珍」原來係男人

周星馳執導及主演的電影《少林足球》於2001年上映，至今電影中不少對白仍為經典。戲中田雞（田啟文）在大戰前致電「阿珍」，向她表白道：「喂？阿珍呀？我係田雞呀，喺呢20年嚟，我一直有件事想同你講㗎，其實......我愛你呀！」此時對方回答道：「我唔係阿珍，我係阿強。」田雞立即「耍冧」說道：「唔好意思呀阿強，頭先我講嘅說話，麻煩轉達畀你老婆知呀，唔該。」另一個版本則是女聲、由「阿珍」本人接聽田雞電話。

（電影截圖）

相信不少周星馳粉絲對這段搞笑對白印象尤深，近日田啟文接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，透露這段戲有三個版本。第一個版本是只有田啟文表白，「好似講遺言咁寫。」第二個版本是由「阿強」自爆是「阿珍」老公。田啟文表示，出街時劇組曾考慮社會責任，「人哋個老婆，你打俾佢同佢話我愛你。」而這個版本便設定了田啟文是「阿珍」前男友。

至於第三個版本，則設定「阿珍」是男人，田啟文說：「跟住（阿珍）呢個男人聽完我講之後，佢即刻話，『田雞，你而家喺邊？我即刻過嚟搵你！』」田啟文指這個設定是出於想加強喜劇元素，「全部人一聽以為『阿珍』肯定係女人，一聽原來係男人嚟。」又指這個版本設定田雞為同性戀。