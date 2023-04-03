謝安琪細女擔任七人欖球賽開球童　可愛淡定網友激讚係明日之星

張繼聰與謝安琪的囡囡張靖（Kakaball）曾經參與廣告演出，早有幕前經驗，見慣大場面，而日前她更現身香港大球場參與「香港國際七人欖球賽」盛事，擔任開球禮球童，萌爆表現深得網友喜愛。



謝安琪（Kay）的6歲細女張靖（Kakaball）愈大愈可愛，早前先Post完她的生日相，說她是「迷你安琪」，而Kakaball日前更現身「香港國際七人欖球賽」，擔任開球禮球童！不少粉絲都標註了Kay，大球場中間的Kakaball毫不怯場，而且動作可愛。

球場大屏幕寫住Kakaball全名Karina Jeannie Cheung，張繼聰和謝安琪都有轉載。（Instagram：tpdragonladies）

Kay其後亦在為Kakaball開設的IG貼相，代女兒寫下：「昨日是我第一次參加香港國際七人欖球賽，成為🏈開球禮球童啊 👏🏻👏🏻👏🏻我自己一個抱着欖球昂首闊步走到球場中間，在場嘅觀眾都為我歡呼🥰令我感到好興奮！」由於Kay跟Kakaball說這場比賽是香港最高水平的欖球賽，所以對於能擔任球童，一家人都好興奮。

Kakaball表現淡定，十分可愛。（Instagram：kakaball323）

而網民都留言讚Kakaball好可愛，MIRROR的江𤒹生（AK）都大讚她：「好叻！」連詩雅留言：「awwww sooo cuteeee」另外都有好多網民說Kakaball一定是明日之星！

張繼聰、謝安琪、大仔張瞻和細女張靖一家人好幸福。（Instagram：kakaball323）

謝安琪叫Kakaball做「迷你安琪」。（Instagram：kaytse）

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