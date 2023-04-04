中年好聲音｜周國豐加入港台後平步青雲　同利嘉兒戀情最轟動

《中年好聲音》節目歷時將近三個多月，除比賽中數十個參與者需要過五斬六將，坐在台前的評審也一同陪伴了參加者奮鬥多時。相較於坐在評審席中間，經常霸氣外露的肥媽，或是出名「畀分手緊」的伍仲衡，又或是嚴格音樂人的張佳添，以資深傳媒人、電台DJ身份坐在評審席的周國豐就和善得多。大家對他的印象無非是除了是香港電台助理廣播處長、DJ，但是大家又知不知道他也是大型唱歌比賽的冠軍？



周國豐擔任《中年好聲音》評審。（截圖）

現年52歲的周國豐，於1989年經由面試成為了香港電台兼職唱片騎師，直到1998年才正式當上全職香港電台員工。多年來他主持過不少電台節目，例如《中文歌曲龍虎榜》、《輕談淺唱不夜天》、《晨光第一線》等。近年為了推動聽眾認識中國內地的音樂文化，他也負責了廣播節目《國風國豐》。

周國豐辭任港台助理廣播處長。(資料圖片)

任職香港電台多年，他的仕途亦相當順利，2000年初獲晉升為香港電台二台節目監製，2006年開始主理幕後行政工作，其後更再晉升為香港電台總監（電台），2020年9月再接任香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃）一職。2021年4月，周國豐以家庭理由已向廣播處長提出請辭，並於7月初離職。2022年11月開始，周國豐就於《中年好聲音》中亮相擔任評審。

周國豐後生時都幾靚仔。（截圖）

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周國豐參加過第十屆新秀歌唱大賽，歌喉都唔錯。（截圖）

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屋邨出身的周國豐，小時候興趣十分豐富，小學時期已是合唱團成員，其後中學時就被發掘為校內游泳隊成員。他亦曾經參加香港電台與香港小童群益會合辦的「一九八三年全港公開兒童故事演講比賽」更贏得了冠軍。大學時期他亦開始接觸播音員工作，於1989年他還參加了全港學生暑期歌唱大賽，並獲得亞軍，1991年的香港卡啦OK大賽他還贏得冠軍，也參加過TVB舉辦的第十屆新秀歌唱大賽。

利嘉兒。（資料圖片）

入行以來，傳出的有關周國豐的情史也不多，2004年經電台同事羅啟新介紹之下，周國豐與利嘉兒認識，兩人發展迅速，拍拖不足三個月已視大家為結婚對象，並於2005年11月結婚擺酒，不過當時兩人並沒有註冊。婚後兩人同居於跑馬地，感情也相當好經常被拍到出逛街。直到2008年4月兩人宣布相處不來而分開。2010年利嘉兒嫁給製衣和門鎖生意的劉姓商人，2018年更誕下了一名女兒。