中年好聲音｜涂家堯被淘汰比賽當打仗：從未真正學過唱歌

《中年好聲音》已經去到九強階段，留低的都是有高強實力之人，今晚被淘汰的一位是涂家堯。被淘汰後他說：「我係真係嚟比真，嚟打仗，咩友誼第一比真第二，我覺得發生咩事？經過呢幾個月，比賽第一，友誼都係第一，我好開心識到佢哋所有人。」

今晚被淘汰的一位是涂家堯。（節目截圖）

涂家堯曾以一首《我們》深情地打動評審，他亦講出自己離婚的故事，指：「由細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢六年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地」，家堯更指為了不想家人擔心，確是度過了一段難熬的日子。

涂家堯獻唱《我們》唱出真感情，到最後仲流出真眼淚。

《香港01》再次訪問涂家堯，原來這段婚姻結束後，與前妻已成陌路人，甚至曾經共同撫養的兩隻愛貓亦不能再見，他說：「同前妻而家冇聯絡架喇，以我所知佢都唔想聯絡，可能佢會想有個完全新嘅生活，可能佢會想我喺佢新生活完全消失，去令到自己可以專注喺另一段感情或者新嘅生活。所以一定唔會有恭喜我喇，甚至再冇回應我啲訊息，最唔開心唔係冇得再聯絡，因為我都明白可能佢有新嘅戀情，唔想我同佢聯絡會影響到佢嘅新生活或者新感情關係，我都明嘅。」

涂家堯已再無同前妻聯絡。

對於最傷心的事，並不是與前妻再無聯絡，而是涂家堯不能再見到兩隻愛貓，曾經前妻曾承諾可以讓他與貓見面，但由於前妻不想再聯絡，就算透過中間人亦不獲回覆，令到涂家堯不再抱有期望。他說：「嗰時我哋分開係養住四隻貓，兩男跟佢兩女跟我，當時有傾定時俾我見，我對上一次見係上年年中。我對貓就似對仔女咁，呢件事係關係結束最傷心嘅事。好可惜，六年夫妻連普通朋友都做唔到。」

《中年好聲音》成功之處？ 有一樣嘢完勝《聲夢傳奇》｜任噏亂評

涂家堯愛貓如子。（受訪者提供）

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至於參加《中年好聲音》，原來也是因為疫情引起，大家都知道他是「婚紗銷售員」，他表示自己家人是做婚紗的，因為近幾年疫情關係，自己多了時間在家中無所事事，開始接觸唱歌App，他說：「有啲朋友喺app做直播叫我捧場，又叫我試吓直播，因為疫情時間多咗，開始做直播，到而家已經兩年幾。感覺上呢兩年幾開播好似每樣都有原因，好似舖排為咗我參加呢個比賽，不論外形或練習上，因為一個星期開播三四晚，開親都唱幾個鐘，無形上要對鏡頭同對觀眾，好似呢兩年練習就係為咗呢個比賽。因為我本身唔慣對鏡頭，因為開播就open咗好多，雖然我喺電視上冇其他人暖得咁快，但我本身應該會更加尷尬。」

涂家堯會在唱歌app直播。（FB圖片）

多年沒有比賽的他，上年唱過《港島網紅好聲音》奪得總亞軍，以前會唱酒吧比賽，但其實從來沒有學過唱歌，見其他參賽者都大有來頭，多是唱家班，甚至乎曾經出道做歌手，覺得非常厲害。「而我自己就從未真正學過唱歌，今次其實都只係膽粗粗去參加，成功打入十強，其實對我嘅支持者、屋企人總算已經係一個交代，亦都係我一生難忘嘅經驗。」涂家堯說。

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