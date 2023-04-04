真係唔好笑｜馮盈盈游嘉欣犧牲扮醜　網民讚節目貼切：真係唔好笑

由「食腦三子」何廣沛、方紹聰和郭子豪等人主持的綜藝節目《真係唔好笑》，去年有指以《Running Man》為藍本去製作，又被爆獲高層揼水過千萬引起外界關注。節目終於在上周六（1日）播出，第一集找來阮兆祥、游嘉欣、丁子朗做嘉賓，獲不少觀眾「大讚」節目果然如節目名一樣：「真係唔好笑！」



《真係唔好笑》在上周六（1日）播出。（影片截圖）

《真係唔好笑》每集均會邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰。第1集的首個遊戲是每隊派一個成員講笑話，另外一隊的成員則站在機關上，只要忍不住笑就會跌落機關直踩石春墊；第二個遊戲，則是兩隊各挑對方一名隊員進行化妝大改造，五分鐘限定時間之後，同隊成員要在擋板後含住「血水」忍笑，只要噴出「血水」即視為失敗，忍笑較多的一組勝出。

馮盈盈犧牲很大。（影片截圖）

FYY被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大紅唇。（影片截圖）

游嘉欣成塊面被畫黑兼笠上黑色泳帽。（影片截圖）

原來扮緊保齡球。（影片截圖）

馮盈盈及游嘉欣成為被大改造的對象，分別被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大紅唇，又成塊面被畫黑兼笠上黑色泳帽，雖然兩位靚女好大犧牲，而且節目嘉賓亦好畀反應不斷爆笑，但不少觀眾看完都表示看得一頭霧水，真的找不到笑點：「真係唔好笑」、「只係自己幾個互high」、「好尷尬」、「套嘢就係睇佢哋笑」。

彭慧中笑到噴水。（影片截圖）

丁子朗笑點都好低。（影片截圖）

方紹聰去年接受《香港01》訪問時表示：「大製作係TVB少有，所以好期待。唔知志偉哥諗法，我相信好好睇，呢個陣容好新鮮大家冇見過。」（影片截圖）

據悉《真係唔好笑》每集一百萬成本，13集的節目用了1300萬來拍攝，去年有傳總經理曾志偉看完首集《真係唔好笑》後覺得「真係唔好笑」，因此這個節目一直上映無期。如今第一集節目播出之後，不少網民坦言曾與明白曾志偉當日看完之後的感受：「咁嘅垃圾節目每一集過百萬」、「連個名都要戴定頭盔」、「TVB啲錢真係用得冤枉」、「做返獎門人好過」。