新世代「音樂女神」海兒外表似足洋娃娃　沈月同場都被比下去

沈月是公認的最靚「星二代」，不過大家又記不記得去年9月名店活動之中出現過另一位靚女？這位名叫「海兒」的靚女同樣有着高貴的氣質，身材婀娜多姿之餘，五官更堪比洋娃娃一般精緻，相比之下絕對是完美擊敗沈月。



新世代「音樂女神」海兒外形似足洋娃娃。（IG@hedy_hoiyi）

這位海兒的IG粉絲有57萬，比起沈月更多出了約20萬人，不過海兒絕不是「得個殼」，因為她最自信的不是身材外貌，而是她的聲線歌聲。原來她從小就接受專業音樂訓練，考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，更獲得優異（Distinction）成績。

沈月。（資料圖片）

她的專長為「女高音」，從倫敦皇家音樂學院碩士畢業亦同時擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，可說是音樂方面的專才。同時，在14歲的時候她亦於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，及後亦於多個校際音樂節中獲得超過十次冠軍。

海兒身形好靚。（IG@hedy_hoiyi）

就她的IG來看，可以發現除了音樂方面的事情外，她最喜歡的就是旅遊，以及享受美食和做gym。她也曾表示過自己是一個「食物黑洞」。

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