一舞傾城劇情劇透｜即將有命案發生？　卧底出現兩大集團正面交鋒

萬國城夜總會「媽媽生」沙靜霞和旗下的石慧瓊、文雅倫、江潔兒、余巧巧感情要好。五女化身午夜麗人各有原因，但都在情路經歷跌碰。雅倫為男友胡志文犧牲一切方知被騙，社團打手卓志飛冀助她脫離深淵，卻因慧瓊出現令關係變得複雜。潔兒要於花花公子許家華與前同學王俊駒之間做抉擇；巧巧因軟飯王弄得焦頭爛額。靜霞苦候丈夫李青龍出獄，詎料……歡場中勾心鬥角，有人為壓倒對方陰招盡出，加上黑勢力橫行，讓紫醉金迷之地危機四伏。

《一舞傾城》第3集劇透

雅倫陪志賢赴日本旅遊，志賢表明已查清雅倫與志文的關係，還指志文確實有洗黑錢，但可為他脫罪，雅倫感震驚……在靜霞幫忙下，潔兒和家人找到新住所，欣喜可脫離繼昌魔掌。潔兒首天破營業額紀錄的消息傳遍江湖，廖英找繼昌查問潔兒被稱「萬國城最後一個處女」的傳聞。廖英知契爺屠哉正修習氣功，要送潔兒給他補身，屠哉大喜。靜霞、巧巧、世珍教潔兒用演技、手段來哄男人，鬧出笑話。潔兒招呼屠哉之際，家華來到要帶走潔兒……

佢終於出場。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第2集劇透

陳星妤（飾江潔兒）送昏倒的母親入院後回家，後父王俊棠（飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤。陳星妤幸保清白之身，急帶弟妹逃離家門，獲陳法蓉（飾沙靜霞）收留。陳星妤對任職夜總會小姐感猶豫，卻從母親口中得知一大秘密……蔡潔（飾文雅倫）為邀請李道瑜（飾司徒志賢）替獄中男友何浩文（飾胡志文）打官司，答應隨李道瑜出埠旅行，楊明（飾志飛）擔憂。陳星妤首天到萬國城工作，魅力四射，惹來另一組媽媽生莊鍶敏（飾程珮如）及其皇牌傅嘉莉（飾姚素波）敵視。陳星妤重遇舊同學王俊駒，得知他為畢業作品做資料搜集。富二代關楚耀（飾許家華）帶陳星妤出街，對其純真個性甚有好感。

蔡潔為邀請李道瑜替獄中男友何浩文打官司，答應隨李道瑜出埠旅行。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第1集劇透

萬國城夜總會成立八周年，媽媽生陳法蓉（飾沙靜霞）的皇牌蔡潔（飾文雅倫）獲多位大客捧場。蔡潔正招呼大律師司徒志賢，洪泰大佬廖英憤然要她到其房間，陳法蓉無奈答應。廖英藉詞支開陳法蓉，想侵犯蔡潔，幸金牌打手楊明（飾卓志飛）趕到，硬闖房間制止……萬國城老闆之一黃栢文（飾巢輝）埋怨陳法蓉不可只有蔡潔一張皇牌，要物色猛將入組。舞小姐鄺潔楹（飾劉世珍）帶好友陳星妤（飾江潔兒）到診所，遇上同組的文凱玲（飾余巧巧），得悉陳法蓉正覓新血。陳星妤當啤酒女郎被食客調戲，獲鄺潔楹解圍，同來的陳法蓉對陳星妤大感興趣。

萬國城夜總會。（劇集截圖）

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