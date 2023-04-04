陳慧琳義賣二手衫最平幾百最貴三萬五　蝦餃仔未著過嘅BB衫都有賣

陳慧琳（Kelly）今日（4日）現身尖沙嘴二手衫慈善義賣活動，捐出超過八千件物品，包括Kelly的私伙衫、手袋、首飾，以及大批兒童衫褲鞋襪、書藉和玩具等等，並將義賣所得全數撥捐陳慧琳兒童助學基金作慈善用途。



Kelly捐出超過八千件物品，包括Kelly的私伙衫、手袋、首飾，以及大批兒童衫褲鞋襪、書藉和玩具等等。（梁碧玲 攝）

在Kelly的物品之中，最貴的大多數都是手袋，由幾百元至三萬五千港元不等，她透露由於全部貨品都以低價賣出，因此見到部份貨品賣得太便宜難免有少少肉赤：「佢哋起價嘅時候我話『唔好話我知，我唔想知』，我淨係同咗佢哋講原價，你哋自己定啦！我自己睇番（個價錢），『吓？咁平嘅呢個！都會（心痛）囉！」

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被問到以後會否盡量減少購物，Kelly馬上表示不可能：「冇得少買啲，我做呢行好衰㗎，乜都要買定先，見到啱又要買定，因為忽然間接到個job，冇衫着真係好心慌，都真係要着得靚少少，你知我都鍾意靚少少！」另外，Kelly亦將家中不少小朋友的物品拿出來義賣，只留下部分具紀念價值的物品在家中：「尤其小朋友，我連BB衫都有！屋企實在太多，其實真係着唔哂，有啲都真係未着過！」

Kelly透露疫情期間陳慧琳兒童助學基金幫助了500多個家庭，共捐款約100多萬。（梁碧玲 攝）

Kelly去年12月和兒子遇上車禍，令她右邊眉上額頭位置留下一吋多的疤痕，不少網民都很關心Kelly的傷勢。她自爆現時亦有後遺症，正在積極接受治療：「日日都要除疤啊，嗰日覆診我問醫生，點解我條眉唔郁得嘅，佢話『你要按摩下』，原來要自己日日按摩下條眉先得，希望我按得多啲可以快啲郁得到啦！」

Kelly車禍後右邊眉上額頭位置留下一吋多的疤痕，她透露現時眉毛無法郁動，正在積極接受治療。（陳順禎攝）

Kelly逐漸回歸幕前工作，最近推出了新歌《風眼》的她表示現時最首要是專注音樂方面，之後會陸續推出多首廣東歌，而演唱會方面則未有任何計劃，希望可以多儲一點歌再考慮開騷。