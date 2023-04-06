甘比曬細女視角靚相白色Hermès超矜貴　至少消費逾千萬先有資格買

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）一向為人低調和親善，但身為Hermès愛好者的她，幾乎每次出席公開活動都會拿着Hermès手袋，貴氣打扮盡顯闊太氣質。近日進駐小紅書的甘比，分享了不少日常生活照，日前她就曬出細女為她影的靚相，一身西裝Look的她盡顯女強人氣勢，而她拎着的更是白色Hermès Faubourg Birkin Bag，價值逾200萬，有錢都未必買到！



甘比（陳凱韻）一向熱心做善事。（小紅書圖片）

這個以Hermès巴黎旗艦店櫥窗為設計靈感的Faubourg Sellier Birkin Bag，有「小房子」之稱，是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部都是用人手𠝹出來，做工十分細緻，袋身用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求！Faubourg Birkin於2019年首度面世，分別是Day（啡色）及Night（藍色）版本，象徵着旗艦店日間和晚上的色調，2021年再推出Midnight （黑色）及Neige（Snow白色）兩種新顏色。據知此款手袋不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買，現價約270萬港元。而甘比除了有白色之外，還擁有一個藍色Faubourg Birkin，網民紛紛留言表示驚嘆！

一袋難求！（小紅書圖片）

據知此款手袋不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。（網上圖片）

據知甘比擁有超過700個Hermès手袋，有部分更是非常特別的訂製款式，只有特級的VIC才有資格特別訂製，而由於甘比十分喜歡企鵝，所以Hermès曾多次為她打造企鵝圖案的手袋。甘比過往曾在IG意外公開家中擺放手袋的櫃，可見她家中設有一個白色落地玻璃櫃，Hermès的橙色盒多到擺滿一整面牆，猶如專門店陳列一樣，相當驚人！

相當驚人！（IG截圖）

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