50歲陳慧琳路人視覺生圖曝光真實狀態　震撼網民：真的不敢相信

現年50歲的陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇於去年12月16日在何文田加多利山遇交通意外，Kelly面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部。由於Kelly這次意外是弄傷了臉，且要在臉上做手術縫針，恐有毁容之虞，令不少網民都大表擔心。幸好Kelly康復情況理想，月前已全面復出重新投入工作，出來跟大家見面，狀態亦相當不錯。

今日有網民就於社交網分享了她用原相機拍下的Kelly路人視覺短片，並留言寫道：「50歲的陳慧琳你敢相信嗎？原相機拍攝。」片中的Kelly身穿白色緊身短T配灰色闊腳長褲，身材超級Fit，巴掌纖腰目測得22吋，半點不像是兩子之母。而在零濾鏡下，Kelly的顏值更是一絕，完全是看不到歲月的痕跡，時光在她臉上彷彿停留在20年前，真的是凍齡女神，令人驚艷。

陳慧琳修圖後的靚樣。(ig圖片)

網民都紛紛留言激讚她，表示：「真的不敢相信」、「這怎麼會是50歲，應是30歲吧」、「沒有醫美的痕跡，保養得太好了」。「#51歲的陳慧琳」更登上了微博熱搜榜。另外，當時現場有粉絲舉起手機想跟Kelly自拍合照，行走中的Kelly見到即停下腳步，湊前挨近粉絲鏡頭，面露微笑跟對方合影，親切溫柔舉動令人融化，獲網民一致讚她好nice。

陳慧琳早前在活動上講起車禍事發經過，仍心有餘悸。（陳順禎攝）

點擊睇Kelly最新的路人視覺靚樣：

+ 3

點擊睇Kelly更多靚相：

+ 24

【民選電影大獎】送您maxcare心動椅 (價值$32,800)，即入嚟投7項目電影大獎兼答簡單問題即賺高達888「01積分」，大獎得主隨時係您！